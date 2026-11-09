Из Самары в Китай запущен первый контейнерный поезд с продовольствием
Первый состав с продовольствием отправился со станции Безымянка (Самара) и прибыл на станцию Чэнсян в китайскую провинцию Сычуань. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Поезд доставил более 2 тыс. т гороха, размещенного в 76 сорокафутовых контейнерах. Оператором перевозки выступило АО «РЖД Бизнес Актив», дочерняя структура ОАО «РЖД». Компания предоставила инфраструктуру, включая платформы и контейнеры, необходимые для организации сервиса. Для защиты груза и повышения эффективности транспортировки была применена технология использования биг-бэгов.
Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев назвал запуск направления стратегически важным шагом. По его словам, станция Безымянка выходит на новый уровень развития контейнерной логистики благодаря этому проекту.
Движение поезда осуществлялось по согласованному расписанию. Время отправления, прибытия, а также станции выгрузки и прохождения через железнодорожные узлы заранее фиксируются в договоре с грузоотправителем, что обеспечивает предсказуемость логистического процесса.