Летом 2027 года отпуск планируют 42% работающих жителей Самары
Женщины чаще выбирают теплый сезон, мужчины — зиму
По данным опроса SuperJob, 42% работающих жителей Самары запланировали весь отпуск или его большую часть на лето 2027 года. В исследовании участвовали трудоустроенные экономически активные горожане.
С графиком отпусков уже определились 62% респондентов. Весной отдыхать собираются 8%, осенью — 9%, зимой — 3%. Еще 10% возьмут отпуск по графику, составленному отделом кадров.
Женщины чаще мужчин выбирают лето, тогда как мужчины чаще планируют отдых зимой.
Среди молодежи до 35 лет летний отдых предпочитают 39%, среди горожан 35–45 лет — 47%, среди тех, кто старше 45 лет, — 40%. Молодежь чаще выбирает осень и зиму.
Доля планирующих весенний отдых растет с уровнем дохода: от 5% среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей до 12% среди получающих от 150 тыс. рублей.
Летние месяцы больше всего востребованы у семей с детьми: отпуск в теплый сезон запланировали 45% родителей против 40% среди респондентов без детей. Бездетные, в свою очередь, чаще планируют отдых осенью (11% против 7% среди имеющих детей).
Опрос проводился с 26 октября по 3 ноября 2026 года.