На Урале будут судить владелицу фотосалона по обвинению в продаже фото военных

В мае 2026 года к предпринимательнице обратился неизвестный мужчина. Он попросил записать на флешку фотографии 12 военнослужащих, назвав их фамилии. По версии следствия, из корыстной заинтересованности у женщины возник умысел на незаконное использование и передачу этих данных. Она скопировала снимки на носитель заказчика и получила за них 1,2 тыс. руб. Кроме того, она сообщила мужчине адрес своей электронной почты для возможного дальнейшего сотрудничества.