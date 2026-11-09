На Урале будут судить владелицу фотосалона по обвинению в продаже фото военных
В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконном использовании и передаче персональных данных военнослужащих. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По данным следствия, женщина руководила фотосалоном и имела доступ к персональным данным клиентов — ФИО и фотографиям. Файлы хранились на рабочем компьютере в папке «Клиенты» и были систематизированы по фамилиям и инициалам. Среди посетителей салона были военнослужащие, которые фотографировались в форменной одежде.
В мае 2026 года к предпринимательнице обратился неизвестный мужчина. Он попросил записать на флешку фотографии 12 военнослужащих, назвав их фамилии. По версии следствия, из корыстной заинтересованности у женщины возник умысел на незаконное использование и передачу этих данных. Она скопировала снимки на носитель заказчика и получила за них 1,2 тыс. руб. Кроме того, она сообщила мужчине адрес своей электронной почты для возможного дальнейшего сотрудничества.