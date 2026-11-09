Доля свободных качественных складских площадей в Краснодаре сократилась до 4%
В Краснодаре доля свободных качественных складских площадей за третий квартал 2026 года сократилась с 7 до 4%. Аналогичное снижение зафиксировано в Санкт-Петербурге и Новосибирске, где вакансия уменьшилась до 2 и 4% соответственно. На ключевых региональных рынках России объем доступных складов за квартал сократился на 45%, до 484 тыс. кв. м. Такие данные приводят аналитики CORE.XP.
По итогам июля—сентября доля свободных площадей с учетом субаренды составила 3,4% — минимальное значение с начала года. В первом квартале показатель находился на уровне 5%, во втором — вырос до 6,2%.
Одновременно изменилась структура предложения. Если во втором квартале на помещения площадью более 30 тыс. кв. м приходилось 40% свободных складских площадей, то к концу третьего такие блоки полностью исчезли из предложения. В том числе больше не было свободных помещений площадью свыше 50 тыс. кв. м, на которые кварталом ранее приходилось 35% вакансии.
Доля небольших и средних складов, напротив, увеличилась. На блоки площадью менее 10 тыс. кв. м пришлось 38% свободного предложения против 27% во втором квартале. Доля помещений размером 10–20 тыс. кв. м выросла с 14 до 33%, а 20–30 тыс. кв. м — с 19 до 29%.
Склады, введенные в эксплуатацию в 2025–2026 годах, сформировали 42% общего объема вакансии. За квартал их доля сократилась на 16 процентных пунктов: во втором квартале она составляла 58%.
Среди восьми исследованных региональных рынков максимальная доля свободных складских площадей отмечена в Казани — 10%, минимальная — в Самаре, где показатель составил 2%. В Ростове-на-Дону вакансия за квартал снизилась с 4 до 3%. В Екатеринбурге она выросла с 3 до 4%, в Нижнем Новгороде — с 2 до 3%.
Сокращение свободного предложения происходит на фоне замедления нового строительства. За январь—сентябрь 2026 года в регионах России ввели 1,712 млн кв. м складских площадей — на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом ситуация на отдельных рынках остается неоднородной: в Казани доля вакансии по-прежнему достигает 10%.