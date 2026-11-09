Доля свободных качественных складских площадей в Краснодаре сократилась до 4%

В Краснодаре доля свободных качественных складских площадей за третий квартал 2026 года сократилась с 7 до 4%. Аналогичное снижение зафиксировано в Санкт-Петербурге и Новосибирске, где вакансия уменьшилась до 2 и 4% соответственно. На ключевых региональных рынках России объем доступных складов за квартал сократился на 45%, до 484 тыс. кв. м. Такие данные приводят аналитики CORE.XP.