В багаже иностранного студента в Пулково нашли радиоактивные минералы
Сотрудники таможни обнаружили радиоактивные камни в багаже 43-летнего иностранца, прилетевшего в Петербург из Африки транзитом через Стамбул. На чемодан пассажира сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь», сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
При досмотре в багаже нашли пакет с минералами разных форм и размеров. Проверка показала, что в образцах содержится радий-226, а мощность дозы гамма-излучения на поверхности пакета достигала 8,19 мкЗв/ч. Эта величина превышала допустимые значения в несколько раз. Информацию о находке передали в Роспотребнадзор.
Пассажир объяснил, что учится в одном из петербургских вузов и привез камни для выпускного проекта. Минералы изъяли и передали специализированной организации для уничтожения.
В таможенном управлении уточнили, что радий-226 встречается в некоторых горных породах и минералах. Период его полураспада превышает 1,6 тыс. лет. При попадании в организм радиоактивный элемент может накапливаться в костной ткани.
В отношении иностранца составили протокол о несоблюдении запретов или ограничений на ввоз товаров. По статье 16.3 КоАП РФ ему грозит штраф от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. с возможной конфискацией предмета правонарушения.