В багаже иностранного студента в Пулково нашли радиоактивные минералы

При досмотре в багаже нашли пакет с минералами разных форм и размеров. Проверка показала, что в образцах содержится радий-226, а мощность дозы гамма-излучения на поверхности пакета достигала 8,19 мкЗв/ч. Эта величина превышала допустимые значения в несколько раз. Информацию о находке передали в Роспотребнадзор.