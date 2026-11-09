АвтоВАЗ оснастил все Lada Vesta новым двигателем 1,8 литра
Мотор развивает 132 л. с. и доступен с механикой или вариатором
АвтоВАЗ обновил семейство Lada Vesta. Новый двигатель 1,8 л поколения устанавливается на все модификации модели: седан, универсал, а также их кросс-версии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Мотор выдает 132 л. с. и 175 Н·м крутящего момента. Динамика улучшилась: максимальная скорость достигает 192 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд, а смешанный расход топлива составляет 7,4 л на 100 км. Увеличенный крутящий момент во всем диапазоне оборотов делает двигатель более эластичным, отмечают в компании.
Двигатель доступен начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв» в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач либо вариатором CVT. Стоимость версий с 6МТ — от 1 885 000 рублей.
Кросс-версии Vesta получили систему выбора режимов движения, которая меняет настройки двигателя, противобуксовочной системы и системы стабилизации. Доступны сценарии «грунт», «песок», «снег» и «спорт».
Начиная с комплектации «Техно» на модель устанавливаются система контроля давления в шинах и атмосферная подсветка панели приборов и дверей мягкого лунного оттенка. Обновленные Lada Vesta уже отгружаются официальным дилерам.