АвтоВАЗ оснастил все Lada Vesta новым двигателем 1,8 литра

Мотор выдает 132 л. с. и 175 Н·м крутящего момента. Динамика улучшилась: максимальная скорость достигает 192 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд, а смешанный расход топлива составляет 7,4 л на 100 км. Увеличенный крутящий момент во всем диапазоне оборотов делает двигатель более эластичным, отмечают в компании.