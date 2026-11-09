Правозащитник зашел не в тот кабинет

Алексей Соколов вину не признал, но подтвердил, что сотрудничал с «НХК» (организация в июле 2025 года была признана в России нежелательной). По его словам, к реализации проекта он привлекал адвоката Романа Качанова и юриста Ларису Захарову, которых задержали вместе с ним в декабре 2025 года (сначала их арестовали, но позже выпустили из СИЗО). Им вменили более мягкую статью — организация деятельности нежелательных организаций (ч.3 ст.284.1 УК РФ). По данным «Ъ-Урал», Роман Качанов дал признательные показания, признав вину.