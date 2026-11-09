В Ульяновске устраняют колейность на Димитровградском шоссе

В 2024 году комплексно отремонтировали Димитровградское шоссе вдоль улицы Заречной до Императорского моста. На этот раз работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который стал частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».