В Ульяновске устраняют колейность на Димитровградском шоссе
В Ульяновске дорожники устраняют колейность на Димитровградском шоссе. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин.
Из-за интенсивного движения на дороге образовались вмятины и проседания на проезжей части, негативно влияющие на безопасность дорожного движения и комфортность поездок. Градоначальник поставил задачу привести покрытие в нормативное состояние.
В 2024 году комплексно отремонтировали Димитровградское шоссе вдоль улицы Заречной до Императорского моста. На этот раз работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который стал частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
С пятницы дорожники начали фрезеровать изношенный асфальт от проезда Заводского в сторону улицы Шоферов. Они уже приступили к асфальтировке подготовленных карт. Одновременно идет фрезерование покрытия в обратном направлении.
Общая площадь восстановления проезжей части составляет около 1500 кв. м.