В Прикамье могут ввести льготы для инвесторов, восстанавливающих объекты культурного наследия
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с инициативой ввести новую налоговую льготу для бизнеса, инвестирующего в восстановление объектов культурного наследия (ОКН), сообщает министерство экономического развития Пермского края. Соответствующие поправки предложено внести в региональное налоговое законодательство. По данным ведомства, организации и индивидуальные предприниматели, выполнившие реставрацию памятников истории и культуры регионального или местного значения, смогут получить полное освобождение от налога на имущество организаций на 10 лет.
Льгота будет распространяться на объекты недвижимости, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации и находившиеся в неудовлетворительном состоянии до реставрации. Право на освобождение от налога возникнет при наличии акта приемки выполненных работ, выданного региональным органом охраны объектов культурного наследия, начиная с 1 января 2027 года. Формированием реестра соответствующих объектов будет заниматься Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Эта мера направлена на привлечение частных инвестиций в восстановление исторических зданий и их дальнейшее использование.
Напомним, в Пермском крае реализуется федеральная программа по сохранению объектов культурного наследия в рамках исполнения поручения президента РФ. До 2030 года восстановлению подлежат не менее 1 тыс. памятников архитектуры по всей стране. Инвесторам предлагается отреставрировать здания и адаптировать их для современного использования (под гостиницу или бутик-отель, ресторан или кафе, офисные пространства и коворкинги, антикварный магазин, галерею, культурный или образовательный центр). Реализовать проект инвестор может с помощью программы льготного кредитования, разработанной Минкультуры России совместно с ПАО «ДОМ.РФ». Кроме того, в рамках программы предусмотрена передача инвесторам объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Информация о предлагаемых памятниках размещена в каталоге объектов культурного наследия. В регионе также действует программа «Аренда за 1 рубль»: инвестор может взять в аренду на длительный срок имущество, отреставрировать его и адаптировать под современные нужды.