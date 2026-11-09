В Прикамье могут ввести льготы для инвесторов, восстанавливающих объекты культурного наследия

Напомним, в Пермском крае реализуется федеральная программа по сохранению объектов культурного наследия в рамках исполнения поручения президента РФ. До 2030 года восстановлению подлежат не менее 1 тыс. памятников архитектуры по всей стране. Инвесторам предлагается отреставрировать здания и адаптировать их для современного использования (под гостиницу или бутик-отель, ресторан или кафе, офисные пространства и коворкинги, антикварный магазин, галерею, культурный или образовательный центр). Реализовать проект инвестор может с помощью программы льготного кредитования, разработанной Минкультуры России совместно с ПАО «ДОМ.РФ». Кроме того, в рамках программы предусмотрена передача инвесторам объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности.