Минпромэнерго Оренбуржья не подтвердило информацию об ограничениях на АЗС «Роснефть»

Однако в других регионах уже начали появляться официальные сообщения об изменении ситуации на заправочных станциях. Так, например, Артур Парфенчиков, глава Карелии, сообщил, что теперь водители в городах могут заправить авто только на 30 литров, 50 — на трассах. Дизтопливо доступно для заправки в бак до 50 литров, а на скоростных колонках для грузового транспорта — до 200 литров. При этом запрещается наливать топливо в канистры.