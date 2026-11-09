Минпромэнерго Оренбуржья не подтвердило информацию об ограничениях на АЗС «Роснефть»
В министерстве допустили, что ситуация с топливом может измениться
В минпромэнерго Оренбургской области «Ъ-Волга» сообщили, что в настоящий момент на АЗС «Роснефть» ограничений нет, но допустили, что уже во вторник, 10 ноября, ситуация может измениться. В минпромторге Самарской области и МЖКХ Ульяновской области также не смогли дать комментариев по поводу новых ограничений.
На горячей линии «Роснефти» корреспонденту заявили, что информацию о наличии топлива можно узнать только на самой АЗС.
Однако в других регионах уже начали появляться официальные сообщения об изменении ситуации на заправочных станциях. Так, например, Артур Парфенчиков, глава Карелии, сообщил, что теперь водители в городах могут заправить авто только на 30 литров, 50 — на трассах. Дизтопливо доступно для заправки в бак до 50 литров, а на скоростных колонках для грузового транспорта — до 200 литров. При этом запрещается наливать топливо в канистры.
С аналогичным заявлением выступили в Минэкономе Забайкалья:
«Роснефть во всех регионах страны вводит ограничения (30 литров — город, 50 — трасса). В Забайкальском крае установили лимит — 50 литров. В канистры не отпускают», — говорится в сообщении.
В Оренбургской области 30 октября отменили правила заправки по четным и нечетным номерам, сохранив ограничения на заправку не более 50 литров в городе и 200 — на трассе. В Самарской области ограничения сняли с 1 октября.
После этого появилась информация о том, что в ряде регионов России на АЗС «Роснефть» ввели новые ограничения на отпуск топлива. В настоящее время меры коснулись Забайкальского, Красноярского краев, а также Республики Карелия. В минэкономе Забайкалья накануне заявили, что компания вводит подобные ограничения во всех регионах РФ, но в Оренбургской области эту информацию опровергли.