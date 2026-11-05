В Рыбинске отменили закупку на устройство катка на фоне проверки УФАС
Спортивная школа «Полет» в Рыбинске отменила конкурс на организацию праздничного пространства с ледовым катком на площади Дерунова, опубликованный 28 октября 2026 года с начальной ценой 81,9 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Конкурс отменен 2 ноября решением заказчика. Причина отмены не указана. 5 ноября в Ярославском УФАС сообщили, что спортшкола нарушила антимонопольное законодательство при проведении аналогичного конкурса в 2025 году.
Начальная максимальная цена прошлогоднего договора превышала 73,5 млн руб. Основанием для проверки стала жалоба на действия заказчика. Ее признали необоснованной, однако материалы проверки послужили поводом для возбуждения антимонопольного дела.
Комиссия установила, что спортшкола объединила в один лот технологически не связанные работы и услуги с разных товарных рынков. Помимо устройства, обслуживания и демонтажа катка, закупка включала изготовление входной арки, установку и обслуживание LED-экрана, видеонаблюдение, гирлянды «Звездное небо», организацию проката и разработку программного обеспечения для онлайн-бронирования билетов.
«Объединение указанных работ и услуг в один лот не формирует единой функционирующей системы»,— пояснили в УФАС.
По оценке УФАС, компании, занимающиеся строительством и обслуживанием открытых катков, как правило, не располагают ресурсами для выполнения остальных работ. Даже подрядчики, создающие ледовые комплексы под ключ, привлекают третьих лиц.
В управлении пришли к выводу, что закупленные работы и услуги не образуют единой функционирующей системы и могут выполняться независимо. Их объединение ограничило конкуренцию между потенциальными участниками. Действия заказчика признаны нарушением части 1 статьи 17 закона «О защите конкуренции».
В УФАС «Ъ-Ярославль» уточнили, что пока что не проверяли закупку 2026 года.