В Рыбинске отменили закупку на устройство катка на фоне проверки УФАС

Комиссия установила, что спортшкола объединила в один лот технологически не связанные работы и услуги с разных товарных рынков. Помимо устройства, обслуживания и демонтажа катка, закупка включала изготовление входной арки, установку и обслуживание LED-экрана, видеонаблюдение, гирлянды «Звездное небо», организацию проката и разработку программного обеспечения для онлайн-бронирования билетов.