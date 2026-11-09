Жителя Березовского оштрафовали за стрельбу по подросткам
Березовский городской суд оштрафовал 43-летнего местного жителя на 950 тыс. руб. за стрельбу из пневматического оружия по подросткам. Мужчина признан виновным в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Суд установил, что вечером 6 июля Дмитрий Домрачев, находясь в своем доме на территории садоводческого товарищества, не менее двух раз выстрелил из пневматического оружия в сторону четырех несовершеннолетних. Один из выстрелов попал в подростка — у него образовался кровоподтек на левом плече.
Мужчина объяснил свои действия недовольством шумом и тем, что подростки проходили рядом с его участком. Кроме штрафа, суд взыскал с осужденного 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда — по 100 тыс. руб. каждому из трех потерпевших.