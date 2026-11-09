Жителя Березовского оштрафовали за стрельбу по подросткам

Суд установил, что вечером 6 июля Дмитрий Домрачев, находясь в своем доме на территории садоводческого товарищества, не менее двух раз выстрелил из пневматического оружия в сторону четырех несовершеннолетних. Один из выстрелов попал в подростка — у него образовался кровоподтек на левом плече.