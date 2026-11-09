Трое на одного

Адвокат, старший партнер АБ «Щеглов и Партнеры» Муса Абдурахманов указывает, что если в опционе не определены предмет будущего договора, срок действия, существенные условия купли-продажи или порядок подтверждения обстоятельств для реализации опциона, суды могут признать его незаключенным. «Если срок для акцепта безотзывной оферты не установлен, он равен одному году. По истечении опцион прекращается, и держатель утрачивает право требовать заключения договора. Это самостоятельное основание для требования о признании прав отсутствующими — именно на него ссылается истец», — комментирует эксперт.