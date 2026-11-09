Трое на одного
За Южного регионального оператора в судах борются несколько московских структур
АО «Астор Кэпитал» подало иск к ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) о признании ничтожным опциона на покупку 100% доли в ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО), заключенного 25 сентября 2025 года. Истец настаивает, что годичный пресекательный срок по сделке истек, а значит, РЭО утратила право требовать передачи доли. Параллельно в Арбитражном суде Москвы рассматривается спор дочерней структуры РЭО — ООО «Экоцифра» — с ЮРО о взыскании 174 млн руб. по договору займа, в рамках которого «Экоцифра» заявила о переходе к ней прав АО «Астор Кэпитал».
Арбитражный суд Краснодарского края 3 декабря рассмотрит иск АО «Астор Кэпитал» к ППК «Российский экологический оператор» о признании ничтожным соглашения о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Южный региональный оператор». Соглашение было заклюено 25 сентября 2025 года. Истец, владеющий долей, также требовал запретить ответчику акцептовать безотзывную оферту, однако суд в обеспечительных мерах отказал.
По данным Rusprofile, АО «Астор Кэпитал» зарегистрировано в марте 2025 года в Москве, специализируется на консультировании по коммерческой деятельности и управлению. Гендиректор — Игорь Милославский (с октября 2026 года). Данные об учредителях не раскрыты, финансовая отчетность отсутствует.
ППК «Российский экологический оператор» создана в 2019 году по указу президента РФ для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Южный региональный оператор учрежден в 2016 году в Новороссийске. Компания занимается сбором и транспортировкой отходов из нескольких муниципалитетов Кубани, включая Новороссийск и Геленджик. С февраля 2026 года компанию возглавляет Наталья Рашковецкая. 100% уставного капитала — у «Астор Кэпитал». Выручка ЮРО в 2025 году составила 1,43 млрд руб. (рост в 6,8 раза к 2024-му), но чистая прибыль сменилась убытком в 322 млн руб.
Как указано в материалах дела, истец оспаривает нотариально удостоверенное соглашение как ничтожную сделку. Ключевой аргумент — истечение годичного пресекательного срока. Кроме того, «Астор Кэпитал» просил принять обеспечительные меры: запретить РЭО акцепт оферты и заключение договора купли-продажи доли, нотариусам — удостоверять сделки, МИФНС № 16 по Краснодарскому краю — вносить изменения в ЕГРЮЛ. Суд ходатайство отклонил, указав, что для обеспечительных мер недостаточно субъективных опасений.
Руководитель практики разрешения споров Infralex Михаил Гусев отмечает, что опционы — распространенный инструмент в корпоративных отношениях. «Суть опциона в том, чтобы закрепить право одной стороны купить или продать долю, акции по заранее определенной цене или формуле. Воспользуется ли сторона этим правом — ее выбор, но за такое право она уплачивает стоимость опциона»,— пояснил он.
По словам эксперта, опцион дает РЭО право на заключение договора купли-продажи 100% доли ЮРО. «АО „Астор Кэпитал“ не может отказать в заключении договора, если условия опциона соблюдены РЭО. При этом истец просит признать опцион ничтожным, что говорит о его позиции: при заключении сделки были нарушены нормы закона, влекущие ничтожность», — добавил господин Гусев.
Адвокат, старший партнер АБ «Щеглов и Партнеры» Муса Абдурахманов указывает, что если в опционе не определены предмет будущего договора, срок действия, существенные условия купли-продажи или порядок подтверждения обстоятельств для реализации опциона, суды могут признать его незаключенным. «Если срок для акцепта безотзывной оферты не установлен, он равен одному году. По истечении опцион прекращается, и держатель утрачивает право требовать заключения договора. Это самостоятельное основание для требования о признании прав отсутствующими — именно на него ссылается истец», — комментирует эксперт.
По его мнению, логика истца такова: «Астор Кэпитал» с октября 2025 года — учредитель ЮРО, опцион заключен 25 сентября 2025 года. Если иной срок для акцепта не установлен, по п. 2 ст. 429.2 ГК РФ он истек 25 сентября 2026 года. Соответственно, после этой даты РЭО утратило право акцептовать оферту и требовать заключения договора. Требование о ничтожности соглашения, вероятно, «страховочное»: истец пытается исключить любые притязания РЭО на долю ЮРО.
Параллельно Арбитражный суд Москвы рассматривает спор ООО «Экоцифра» (дочерняя компания ППК «РЭО») с ЮРО о взыскании 174 млн руб. задолженности по договору займа от 19 марта 2025 года. В октябре 2026 года «Экоцифра» заявила о переходе к ней прав участника общества на основании пункта договора залога, направив уведомление «Астор Кэпитал» по электронной почте, что, по мнению последнего, противоречит условиям договора о надлежащем способе доставки.
В рамках этого дела суд 23 октября 2026 года отказал в обеспечительных мерах: Южный регоператор также просил запретить регистрационные действия в отношении 100% доли, включая акцепт оферты по опциону, и запретить нотариусам удостоверять сделки. Следующее заседание по этому делу назначено на 21 января 2027 года.