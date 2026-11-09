В Смольном объяснили появление необычных конструкций у Дома Мертенса

Разрешение на установку галереи частной организации выдали в начале октября. Необычный вид металлических опор с бетонными основаниями вызвал вопросы у горожан, которые предположили, что у здания возводят пристройку. В ГАТИ пояснили, что конструкция согласована и не связана с расширением здания.