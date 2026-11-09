В Смольном объяснили появление необычных конструкций у Дома Мертенса
На Невском проспекте, 21, у Дома Мертенса смонтировали временную пешеходную галерею. Конструкция должна защитить прохожих на время реставрации фасада здания — объекта культурного наследия, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Разрешение на установку галереи частной организации выдали в начале октября. Необычный вид металлических опор с бетонными основаниями вызвал вопросы у горожан, которые предположили, что у здания возводят пристройку. В ГАТИ пояснили, что конструкция согласована и не связана с расширением здания.
Галерея установлена отдельно от фасада: крепить строительные леса непосредственно к каменной кладке с помощью отверстий нельзя. Поэтому конструкция опирается на собственные основания и не передает нагрузку на стены Дома Мертенса, отметили в инспекции.
Завершить реставрацию фасада планируют в апреле 2027 года. Работы на Невском проспекте ведутся и по другим адресам. В июне Смольный сообщал, что на главной улице Петербурга ремонтируют фасады и кровли 25 домов. По числу действующих ордеров ГАТИ это был самый высокий показатель среди городских улиц.