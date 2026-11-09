Жители Ростовской области смогут оспорить включение в списки присяжных

В Ростовской области изменили порядок формирования списков кандидатов в присяжные заседатели. Теперь граждане смогут обращаться в администрацию своего муниципалитета, если их включили в список необоснованно, они хотят из него исключиться или обнаружили в нем ошибочные данные. Подать заявление можно будет в том числе в электронном виде, если такая возможность есть у администрации. Соответствующая информация содержится в постановлении регионального правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».