Жители Ростовской области смогут оспорить включение в списки присяжных
В Ростовской области изменили порядок формирования списков кандидатов в присяжные заседатели. Теперь граждане смогут обращаться в администрацию своего муниципалитета, если их включили в список необоснованно, они хотят из него исключиться или обнаружили в нем ошибочные данные. Подать заявление можно будет в том числе в электронном виде, если такая возможность есть у администрации. Соответствующая информация содержится в постановлении регионального правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На проверку обращения муниципалитету отводится пять дней. Если гражданин не согласен с принятым решением, он сможет обжаловать его в суде.
Списки кандидатов будут направлять в районные и городские суды в течение двух рабочих дней после проверки и подписания главой администрации. При наличии технической возможности документы можно передавать через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Публиковать списки будут после подписания. При этом в открытом доступе разрешено указывать только фамилии, имена и отчества кандидатов.
Администрации муниципалитетов также должны ежегодно проверять списки и исключать из них тех, кто утратил право быть присяжным заседателем, заменяя их новыми кандидатами. По представлению председателей Ростовского областного или Южного окружного военного судов проверку могут провести раньше.
Документ вступил законную силу.