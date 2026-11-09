В Перми обновят более 250 автобусов

Всего за следующие два года в Перми появятся 22 новых особо больших автобуса «гармошки», а также 126 больших, 84 средних и 22 малых автобуса. Транспорт будет оборудован кондиционерами, валидаторами, датчиками пассажиропотока, медиапанелями и навигационным оборудованием. Также в ближайшие годы на 12 маршруты выйдут средние автобусы с низким полом, которые обеспечат доступность транспорта для маломобильных граждан.