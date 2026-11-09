Двоих жителей Крыма обвиняют в участии в террористическом обществе и совершении терактов
В Крыму двоих местных жителей обвиняют в участии в террористическом сообществе, совершении терактов и легализации денежных средств. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
По версии следствия, в 2024–2025 годах мужчины, выступавшие против проведения специальной военной операции, вступили в террористическое сообщество и по заданию кураторов прошли обучение для совершения преступлений против безопасности России. Затем они поджигали релейные шкафы и вышки сотовой связи на территории республики, а также передавали куратору сведения о военной технике.
Кроме того, один из обвиняемых вступил в организацию, деятельность которой запрещена в России. За выполнение заданий мужчины получали вознаграждение в криптовалюте, которую впоследствии конвертировали. По данным прокуратуры, таким образом они легализовали более 230 тыс. руб.
Обвиняемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.