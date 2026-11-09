Жильцам дома во Всеволожске разрешили вернуться после падения обломков БПЛА

Сигнал о происшествии поступил в региональное управление МЧС в 04:58. В результате падения обломков была разрушена одна из квартир, погибла находившаяся в ней женщина. Из дома эвакуировали 20 человек — 15 взрослых и пятерых детей. Для их перевозки администрация предоставила автобус, людей разместили в местном Доме культуры.