Жильцам дома во Всеволожске разрешили вернуться после падения обломков БПЛА
Жильцам многоквартирного дома во Всеволожске Ленинградской области разрешили вернуться в свои квартиры после падения обломков беспилотника на крышу здания. Следственные мероприятия на месте завершены, сейчас специалисты проводят строительно-техническое обследование поврежденных конструкций, сообщает 47news.
Сигнал о происшествии поступил в региональное управление МЧС в 04:58. В результате падения обломков была разрушена одна из квартир, погибла находившаяся в ней женщина. Из дома эвакуировали 20 человек — 15 взрослых и пятерых детей. Для их перевозки администрация предоставила автобус, людей разместили в местном Доме культуры.
К 13:00 в пункте временного размещения оставалась одна женщина, которая планировала уехать. Ранее на крыше здания работали сотрудники аварийно-спасательного формирования Всеволожского района: они проверяли территорию на наличие взрывоопасных предметов. Срок завершения обследования поврежденных конструкций пока не уточняется.