Свыше 3% жителей Прикамья имеет доход более 200 тыс. рублей

В Пермском крае доля работающих жителей с зарплатой выше 200 тыс. руб. в месяц составляет 3,1%. Об этом сообщается в исследовании «РИА рейтинг». При этом доля работающих с зарплатой меньше 45 тыс. руб. в месяц в регионе — 24,7%. Диапазон типовых зарплат в Пермском крае — 46-93 тыс. руб.