Свыше 3% жителей Прикамья имеет доход более 200 тыс. рублей
В Пермском крае доля работающих жителей с зарплатой выше 200 тыс. руб. в месяц составляет 3,1%. Об этом сообщается в исследовании «РИА рейтинг». При этом доля работающих с зарплатой меньше 45 тыс. руб. в месяц в регионе — 24,7%. Диапазон типовых зарплат в Пермском крае — 46-93 тыс. руб.
Доля работающих жителей с зарплатой выше 200 тыс. руб. в месяц в России составляет 7,5%, с зарплатой ниже 45 тыс. руб. в месяц — 24,6%. Диапазон типовых зарплат по стране составляет 46-115 тыс. руб. Первое место по доле высокооплачиваемых работников среди регионов занимает Чукотский автономный округ, где высокую заработную плату получают 42% сотрудников. Второе место занимает Магаданская область (28,4%), третье — Ямало-Ненецкий автономный округ (25,2%).