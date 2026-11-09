Белгородский разработчик БПЛА закрывает площадку в Тольятти из-за уголовного дела

ООО «Транспорт будущего» было зарегистрировано в Белгородской области в 2021 году. Изначально компанию контролировали топ-менеджеры ГК «Эфко», однако с сентября 2023 года компания начала выходить из структуры группы. На сегодня она на 98% принадлежит АО «ИБС», на 2% — АО «Беспилотные технологии». Оба общества зарегистрированы на территории самарской ОЭЗ, их собственники не раскрываются. По собственным данным «Транспорта будущего», за пять лет компания вложила в свое развитие 22,8 млрд руб. государственных и частных средств, только 7 млрд руб. из них были направлены на производственную площадку в Тольятти к моменту открытия первой очереди в конце 2023 года.