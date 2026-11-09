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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Черноземье

Белгородский разработчик БПЛА закрывает площадку в Тольятти из-за уголовного дела

Белгородский «Транспорт будущего» консервирует площадку в Самарской области
Белгородский разработчик беспилотников ООО «Транспорт будущего» консервирует производственную площадку в Тольятти «в условиях уголовного преследования инвесторов группы». Об этом сообщили в компании. Речь идет об уголовном деле о мошенническом хищении 3 млрд руб. при поставках БПЛА в отношении экс-главы компании Юрия Козаренко и топ-менеджеров ГК «Эфко», которая ранее контролировала общество.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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  • В конце октября гендиректор «Транспорта будущего» Андрей Лебедев рассказывал, что после возбуждения дела в организации прошел ряд проверок, однако после их завершения отгрузки продукции были возобновлены. Господин Лебедев отмечал, что «Транспорту будущего» «неприятен такой фон», однако в этой ситуации можно найти плюсы. По его словам, в ходе проверок представители Минобороны РФ были конструктивно придирчивы.

Сегодня представители «Транспорта будущего» добавили, что у них нет новых заказов на военную технику, из-за чего они вынуждены сократить производственные расходы. Компания планирует сосредоточиться на разработке гражданских дронов. В частности, речь идет об агродроне «С-80» для обработки сельхозземель, конвертоплане для мониторинга посевов, дроне «Цапля» для отбора проб почвы и дроне-доставщике товаров «С-40».
«С момента основания проект развивается преимущественно за счет средств инвестора. Создание собственного конструкторского бюро, производственной инфраструктуры и разработка новых беспилотных систем требуют значительных вложений, при этом гражданское направление пока остается дотационным: действующие ограничения на полеты БПЛА сдерживают формирование полноценного коммерческого рынка»,— отметили в «Транспорте будущего».
В Тольятти будут законсервированы мощности, созданные для серийного производства беспилотных авиационных систем и ключевых компонентов. В их числе линии, рассчитанные на выпуск сотен тысяч полетных контроллеров и силовых плат в год, производство электродвигателей, лучей и рам для дронов, парк станков с числовым программным управлением и термопластавтоматов, сборочные цеха.
Уточняется, что конструкторские работы в военной сфере не останавливаются. До конца 2026 года «Транспорт будущего» планирует завершить доработку третьего поколения «Изделия 80» с учетом замечаний Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» (специализированное формирование в составе ВС РФ) и «Изделия 70» (более легкий коптер).
Представители организации уточнили, что этой осенью в войска уже поступило 1,5 тыс. коптеров «Изделие-80» второго поколения. В конце октября глава «Транспорта будущего» Андрей Лебедев сообщал, что компания может выпускать около 400 таких машин в месяц или около 5 тыс. в год. Он также отмечал возможность увеличить производственные мощности при необходимости.

ООО «Транспорт будущего» было зарегистрировано в Белгородской области в 2021 году. Изначально компанию контролировали топ-менеджеры ГК «Эфко», однако с сентября 2023 года компания начала выходить из структуры группы. На сегодня она на 98% принадлежит АО «ИБС», на 2% — АО «Беспилотные технологии». Оба общества зарегистрированы на территории самарской ОЭЗ, их собственники не раскрываются. По собственным данным «Транспорта будущего», за пять лет компания вложила в свое развитие 22,8 млрд руб. государственных и частных средств, только 7 млрд руб. из них были направлены на производственную площадку в Тольятти к моменту открытия первой очереди в конце 2023 года.

Подробнее об уголовном деле в отношении топ-менеджеров «Эфко» и экс-главы «Транспорта будущего» — в публикации «Ъ».
Алина Морозова