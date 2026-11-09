Автобусы к поезду «Таврия» в Петербург будут позже отправляться из Симферополя
С 10 ноября изменится время отправления автобуса из Симферополя, который доставляет пассажиров к поезду «Таврия» №8 Керчь — Санкт-Петербург. Рейс будет отправляться в 17:00 вместо 16:30, сообщили в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Автобус доставляет пассажиров на станцию Керчь-Южная Новый парк, где они могут пересесть на поезд. Сам поезд №8 в Петербург продолжит отправляться по действующему расписанию.
Также позже будут отправляться автобусы к поездам №316 Керчь — Адлер (в 14:50 вместо 14:20), №92 (в 17:40 вместо 17:20) и №28 (в 18:30 вместо 18:00). Расписание автобусов из Керчи, Севастополя, Владиславовки и Семи Колодезей останется прежним.