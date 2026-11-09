В Оренбуржье обнаружили три новых для региона вида растений

Поташник можжевельниковый представляет особый интерес, так как ранее был известен лишь на юге Сибири, в северо-восточных районах Казахстана и северо-западной части Монголии. Обнаружение этого вида в Оренбургской области стало самым западным зафиксированным местонахождением в пределах его ареала.