В Оренбуржье обнаружили три новых для региона вида растений
Ученые зафиксировали три новых вида растений в флоре Оренбургской области. Об этом сообщили в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее.
Результаты совместных исследований сотрудников музея, Главного ботанического сада РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова подтвердили присутствие в регионе моллюги маленькой, молочая мелкосмоковника и поташника можжевельникового.
Моллюга маленькая стала находкой не только для Оренбуржья, но и для всего Уральского региона. Молочай мелкосмоковник относится к активно расселяющимся однолетним видам. Оба растения являются заносными, поэтому их дальнейшее распространение требует постоянного мониторинга.
Поташник можжевельниковый представляет особый интерес, так как ранее был известен лишь на юге Сибири, в северо-восточных районах Казахстана и северо-западной части Монголии. Обнаружение этого вида в Оренбургской области стало самым западным зафиксированным местонахождением в пределах его ареала.
Эксперты считают необходимым провести дополнительные исследования распространения поташника можжевельникового. Это позволит принять решение о включении вида в региональную Красную книгу и придании ему статуса охраняемого.
Данные о новых находках и результаты проведенных флористических изысканий уже опубликованы в профильном научном издании.