PESCO арендовала три этажа сервисного офиса в Петербурге под штаб-квартиру

Сервисный офис SOK «Достоевский» расположен в Щербаковом переулке, рядом со станцией метро «Достоевская». Площадь всего пространства составляет 4,5 тыс. кв. м. PESCO занимается управлением проектами в нефтегазовом секторе и реализацией проектов под ключ.