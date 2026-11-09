PESCO арендовала три этажа сервисного офиса в Петербурге под штаб-квартиру
Компания PESCO арендовала три этажа общей площадью 2,3 тыс. кв. м в сервисном офисе SOK «Достоевский» в центре Санкт-Петербурга. Новое пространство рассчитано на 415 рабочих мест и станет штаб-квартирой компании, сообщили «Ъ Северо-Запад» в PESCO.
В новом офисе планируют объединить московскую и петербургскую команды компании общей численностью более 400 человек. Открытие штаб-квартиры в Санкт-Петербурге состоится 9 ноября.
«Мы искали современное пространство, которое объединит всю команду и будет располагать развитой сервисной инфраструктурой»,— прокомментировала директор по корпоративному сервису и администрированию PESCO Елена Андреева.
Сделка стала одной из крупнейших на рынке сервисных офисов Петербурга в 2026 году, отметили в компании. Консультантом выступила Bright Rich | CORFAC International.
Сервисный офис SOK «Достоевский» расположен в Щербаковом переулке, рядом со станцией метро «Достоевская». Площадь всего пространства составляет 4,5 тыс. кв. м. PESCO занимается управлением проектами в нефтегазовом секторе и реализацией проектов под ключ.