В Самарской области зарплаты в сфере финансов и бухгалтерии выросли на 6% за год
В Самарской области в октябре медианная предлагаемая зарплата в сфере финансов и бухгалтерии составила 70 тыс. руб. Это на 6% больше, чем год назад (65,9 тыс. руб.). Такие данные приводит hh.ru.
Зарплатные ожидания соискателей достигли 79,2 тыс. руб. — на 13% увеличились за год. Непосредственно по профессии «бухгалтер» медианная предлагаемая зарплата составила 65,6 тыс. рублей, а ожидаемая в резюме соискателей — 70 тыс. руб.
Среди регионов ПФО лидером по уровню предлагаемых зарплат для бухгалтеров стала Республика Татарстан (80 тыс. руб.). Далее идут Нижегородская область (76,1 тыс. руб.), Удмуртская Республика и Чувашская Республика (по 70 тыс. руб.), Республика Башкортостан и Самарская область (по 65,6 тыс. руб.), Ульяновская (65,3 тыс. руб.) и Пензенская (65 тыс. руб.) области, Пермский край (64,7 тыс. руб.), Кировская (64,3 тыс. руб.) и Саратовская (60,2 тыс. руб.) области.