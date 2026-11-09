Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении нижегородского юриста
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению нижегородцев, пострадавших от бывшей сотрудницы правоохранительных органов, которая позиционировала себя как юрист. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
По фабуле дела фигурантка брала полную предоплату за юридические услуги у клиентов, которых обманывала по поводу выполненной работы и предоставляла им недостоверные отчеты.
Ущерб от ее действий превысил 1 млн руб.