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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Приволжье

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении нижегородского юриста

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по заявлению нижегородцев, пострадавших от бывшей сотрудницы правоохранительных органов, которая позиционировала себя как юрист. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

По фабуле дела фигурантка брала полную предоплату за юридические услуги у клиентов, которых обманывала по поводу выполненной работы и предоставляла им недостоверные отчеты.
Ущерб от ее действий превысил 1 млн руб.
Владимир Зубарев