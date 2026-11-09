В Ярославской области увеличат выплаты по соцконтракту при поиске работы
С 1 января 2027 года жители Ярославской области, заключившие социальный контракт для поиска работы, смогут получить в общей сложности до 88 188 руб. Это следует из постановления правительства региона об установлении прожиточного минимума на 2027 год, опубликованного на официальном сайте правительства Ярославской области.
Социальный контракт предусматривает финансовую поддержку малоимущих граждан. При поиске работы выплата предоставляется в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного населения: за месяц после заключения контракта и еще за три месяца после трудоустройства.
В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 20 644 руб., с нового года он вырастет до 22 047 руб. Таким образом, ежемесячная выплата увеличится на 1 403 руб.