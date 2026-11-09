В Ярославской области увеличат выплаты по соцконтракту при поиске работы

С 1 января 2027 года жители Ярославской области, заключившие социальный контракт для поиска работы, смогут получить в общей сложности до 88 188 руб. Это следует из постановления правительства региона об установлении прожиточного минимума на 2027 год, опубликованного на официальном сайте правительства Ярославской области.