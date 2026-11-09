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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославской области увеличат выплаты по соцконтракту при поиске работы

С 1 января 2027 года жители Ярославской области, заключившие социальный контракт для поиска работы, смогут получить в общей сложности до 88 188 руб. Это следует из постановления правительства региона об установлении прожиточного минимума на 2027 год, опубликованного на официальном сайте правительства Ярославской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Социальный контракт предусматривает финансовую поддержку малоимущих граждан. При поиске работы выплата предоставляется в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного населения: за месяц после заключения контракта и еще за три месяца после трудоустройства.
В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 20 644 руб., с нового года он вырастет до 22 047 руб. Таким образом, ежемесячная выплата увеличится на 1 403 руб.
Виктория Самко