Липецкий суд взыскал 1,7 миллиарда рублей с экс-главы департамента Минсельхоза
Советский райсуд Липецка по иску АО «Росагролизинг» взыскал с бывшего топ-менеджера компании и экс-главы одного из департаментов Минсельхоза Олега Донских 1,69 млрд руб. ущерба, нанесенного путем заключения фиктивных договоров купли-продажи и лизинга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Рассмотрение гражданского иска стало результатом уголовного дела Донских. В конце прошлого года Правобережный райсуд Липецка признал его виновным в мошенничестве и хранении огнестрельного оружия (ст. 159 и 222 УК РФ) и назначил 13 лет колонии общего режима. Тогда было установлено, что в 2007–2011 годах он совместно с подельниками разработал преступную мошенническую схему хищения денежных средств АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк». Для ее реализации с помощью подконтрольных ему и его соучастникам юридических лиц заключал фиктивные договоры лизинга, а также договоры на получение кредитов для приобретения различного оборудования и товаров якобы с целью развития финансово-хозяйственной деятельности принадлежащих ему и его сообщникам организаций. В итоге сумма похищенных средств превысила 2,5 млрд руб.
Олега Донских задержали весной 2024 года после 12 лет розыска. При обысках у него был найден пистолет. Уголовное дело начали рассматривать в начале лета прошлого года.