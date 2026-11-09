Липецкий суд взыскал 1,7 миллиарда рублей с экс-главы департамента Минсельхоза

Советский райсуд Липецка по иску АО «Росагролизинг» взыскал с бывшего топ-менеджера компании и экс-главы одного из департаментов Минсельхоза Олега Донских 1,69 млрд руб. ущерба, нанесенного путем заключения фиктивных договоров купли-продажи и лизинга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Решение суда пока не вступило в законную силу.