Липецкая прокуратура запросила 14 лет колонии бывшему главе департамента Минсельхоза

В Правобережном райсуде Липецка обвинение запросило 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима для 57-летнего бывшего главы департамента Минсельхоза Олега Донских, которого судят за хищение порядка 2,6 млрд руб. у «Росагролизинга» и Россельхозбанка и за незаконное хранение револьвера (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Защита господина Донских попросила вынести ему оправдательный приговор либо прекратить дело в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Суд удалился в совещательную комнату. Вынесение приговора планируется на 26 декабря.

История уголовного дела господина Донских началась 14 лет назад, когда МВД в Москве начало расследование «фактов хищения средств и сельхозоборудования "Росагролизинга"». Следствие считало, что махинации происходили 2007–2009 годах, когда подсудимый являлся руководителем филиала компании в Центральном федеральном округе. Позже он вслед за главой «Росагролизинга» Еленой Скрынник перешел в Минсельхоз РФ — та стала министром, а он возглавил департамент административной работы и внешних связей. В 2012 году Олег Донских покинул свой пост, а липецкая полиция задержала местных предпринимателей Сергея Бурдовского и Игоря Коняхина. Через пять лет их признали виновными в хищениях через подконтрольные фирмы кредитов Россельхозбанка и средств «Росагролизинга», выделенных в 2007–2008 годах для строительства и оснащения спиртзавода, элеватора и молочной фермы в Липецкой и Рязанской областях. Их осудили на 9 лет и 11 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно, а уголовное дело в отношении господина Донских, которого следствие считало организатором преступлений, выделили в отдельное производство, поскольку тот скрылся. К сегодняшнему дню предприниматели отбыли назначенные им сроки.

В мае 2024 года полиция сообщила о задержании бывшего топ-менеджера «Росагролизинга». В правоохранительных органах заявили, что тот успешно скрывался, используя поддельные документы. По ходатайству следствия, Олега Донских заключили под стражу в СИЗО в Липецке, где он содержится по сей день. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», сам фигурант отрицал, что скрывался. Все время он спокойно жил в Липецкой и Московской областях, а о розыске узнал, когда решил отправиться на специальную военную операцию в составе ЧВК «Вагнер». Экс-чиновник через юристов стал уточнять статус его уголовных дел, после чего был задержан в подмосковной Истре. Во время расследования дела он заявлял о желании заключить контракт о прохождении военной службы, однако сделать это ему не удалось.

Уголовное дело рассматривается в суде с начала лета. Перед прениями господин Донских заявил в суде, что исследованные доказательства оправдывают его. По словам подсудимого, с 2007 года он отошел от хозяйственной деятельности и управления предприятиями, которые финансировал «Росагролизинг». Проекты вели специально назначенные топ-менеджеры. «Мы только контролировали исполнение этих проектов, и проекты все были выполнены на 100%»,— сказал Олег Донских (цитата по Gorod48).

Владимир Зоркий