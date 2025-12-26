Липецкий суд назначил 13 лет колонии бывшему топ-менеджеру «Росагролизинга»

Прокуратура Липецкой области сообщила о вынесении приговора экс-главе департамента Минсельхоза и бывшему топ-менеджеру «Росагролизинга» Олегу Донских. По данным ведомства, ему назначено 13 лет колонии общего режима.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Донских

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В суде установлено, что в 2007–2011 годах Донских совместно с другими лицами разработал преступную мошенническую схему хищения денежных средств ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк». Для ее реализации с помощью подконтрольных ему и его соучастникам юридических лиц заключал фиктивные договоры лизинга, а также договоры на получение кредитов для приобретения различного оборудования и товаров якобы с целью развития финансово-хозяйственной деятельности принадлежащих ему и его сообщникам организаций. В итоге сумма похищенных средств превысила 2,5 млрд руб.

Также Донских признан виновным в хранении огнестрельного оружия — переделанного под стрельбу патронами 5,6 мм револьвера системы «Наган». Его полицейские обнаружили при обыске по месту его жительства.

Олега Донских задержали весной 2024 года после 12 лет розыска. Уголовное дело начали рассматривать в начале прошлого лета. Вину он не признал. В прениях прокуратура запросила для него 14 лет и 6 месяцев колонии.

Владимир Зоркий