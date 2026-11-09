Ульяновская область возобновила экспорт отрубей
Ульяновская область впервые за пять лет осуществила экспорт отрубей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Отгрузка была выполнена в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Рост поставок на внешние рынки обусловлен высоким качеством продукции, развитием логистической инфраструктуры и устойчивым спросом со стороны зарубежных покупателей.
Отруби представляют собой ценный побочный продукт мукомольного производства. Они содержат клетчатку, витамины и минералы, что делает их востребованным компонентом для пищевой и кормовой промышленности.
Основным импортёром российских отрубей выступает Казахстан. Соответствие продукции требованиям страны-покупателя подтверждено протоколами лабораторных испытаний, выполненными аккредитованными организациями.