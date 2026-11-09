В Прикамье изменят условия налоговых льгот для бизнеса на УСН

Пересмотреть планируют и условия, связанные с занятостью и оплатой труда. Для получения льготы средняя зарплата должна будет составлять не менее 65% от среднеотраслевого показателя, а среднесписочная численность работников — должна быть не ниже двух человек. При этом действующее ограничение, не позволявшее получить поддержку компаниям с численностью более 15 человек, предлагается отменить.