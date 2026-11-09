В Прикамье изменят условия налоговых льгот для бизнеса на УСН
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес поправки к проекту закона об изменениях в региональном законодательстве о налогообложении. Как сообщает пресс-служба правительства региона, законопроектом предусматриваются обновления условий предоставления налоговой поддержки предпринимателям на упрощенной системе налогообложения.
Для компаний обрабатывающих производств, строительных организаций и гостиниц предлагается отменить требование, по которому доходы от льготируемого вида деятельности должны составлять не менее 70% общей выручки. Вместо этого соответствующая деятельность должна быть основной для предприятия. Новые правила предполагается применять с 1 января 2027 года.
Пересмотреть планируют и условия, связанные с занятостью и оплатой труда. Для получения льготы средняя зарплата должна будет составлять не менее 65% от среднеотраслевого показателя, а среднесписочная численность работников — должна быть не ниже двух человек. При этом действующее ограничение, не позволявшее получить поддержку компаниям с численностью более 15 человек, предлагается отменить.
В краевом министерстве пояснили, что новые требования должны связать налоговую поддержку с официальным оформлением трудовых отношений и уровнем оплаты труда. По оценке ведомства, это создаст стимулы для повышения официальных зарплат и будет способствовать обелению экономики.
Отдельный порядок предусмотрен для частных медицинских организаций. С начала 2027 года льготу смогут получить компании, для которых медицинская деятельность является основной, при наличии соответствующей лицензии. Еще одно условие — работа в муниципальном образовании края, где проживает менее 200 тыс. человек. Таким образом, мера будет ориентирована на организации за пределами Перми.