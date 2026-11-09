DOGMA вошла в пятерку лидеров страны по вводу жилья
Компания показала самый заметный подъем среди участников и переместилась с 17-го на 5-е место.
Данные из обновленного рейтинга ЕРЗ за период январь—ноябрь 2026 г. За десять месяцев введено в эксплуатацию 496,2 тыс. кв. м в двух регионах — Краснодарском крае и Московской области.
На юге страны ключи передали дольщикам в четырех жилых комплексах — «Самолет», «Догма Парк», «Рекорд» и «Парк Победы». В Московском регионе прошла первая выдача ключей собственникам ЖК «ЭВО». Во всех проектах продолжается строительство новых очередей.
«Такой существенный подъем в рейтинге особенно ценен в текущих реалиях. Несмотря на ситуацию на рынке и макроэкономический контекст, наш приоритет остается на скорости и качестве строительства»,— прокомментировал президент ГК DOGMA Денис Морозов.
DOGMA реализует всесторонний подход к работе над объектами жилой недвижимости и активно развивает проекты комплексного развития территорий (КРТ), что позволило стать лидером в стране по объему текущего жилого строительства в этом сегменте. Компания занимается не только застройкой домов, но и формирует полноценную среду вокруг них — с общественными зонами, благоустройством, социальной и коммерческой инфраструктурой.
Реклама. ЖК «Самолет» – Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-5».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tmn9M
ЖК «Парк Победы» – Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОСТОК».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tm76x
ЖК «ЭВО» – Рекламодатель и застройщик:: ООО «СЗ СНС».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tm771
ЖК «Догма Парк» – Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tm773
ЖК «Рекорд» - Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tm775
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tmn9M
ЖК «Парк Победы» – Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОСТОК».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tm76x
ЖК «ЭВО» – Рекламодатель и застройщик:: ООО «СЗ СНС».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tm771
ЖК «Догма Парк» – Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ПАРК 21».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tm773
ЖК «Рекорд» - Рекламодатель и застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-РЕКОРД».
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
erid: F7NfYUJCUneVfS3Tm775