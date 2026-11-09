Вдова участника СВО из Глазова добилась положенных выплат

По данным ведомства, мужчина ушел на военную службу по контракту в 2024 году. В связи с этим ему приостановили выплату пенсии за выслугу лет. Вместо нее ему полагалась ежемесячная компенсация в таком же размере. Однако, несмотря на поданные рапорты и необходимые документы, на протяжении двух лет выплату не назначали.