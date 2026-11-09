Вдова участника СВО из Глазова добилась положенных выплат
Компенсацию за приостановленную пенсию не выплачивали два года
Жительнице Глазова помогли получить положенные компенсационные выплаты, которые не назначили ее мужу — военному пенсионеру, заключившему контракт с Минобороны. Мужчина погиб во время участия в специальной военной операции, после чего женщина продолжила добиваться восстановления его прав. Об этом сообщил аппарат уполномоченного по правам человека в Удмуртии.
По данным ведомства, мужчина ушел на военную службу по контракту в 2024 году. В связи с этим ему приостановили выплату пенсии за выслугу лет. Вместо нее ему полагалась ежемесячная компенсация в таком же размере. Однако, несмотря на поданные рапорты и необходимые документы, на протяжении двух лет выплату не назначали.
После гибели мужа женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в республике. Аппарат омбудсмена совместно с военной прокуратурой и командованием военного округа добился восстановления прав военнослужащего и его семьи. В результате гарантированные выплаты поступили заявительнице.