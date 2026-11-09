За сезон челябинцы проехали почти 2 млн км на электросамокатах

В этом сезоне горожане предпочитали короткие целевые поездки — 91% из них осуществлялись по транспортному сценарию, то есть от точки А до точки Б. Среднее время поездки сократилось до 10,5 минуты. Пик активности пользователей приходился на утренние и вечерние часы: с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. В течение дня более половины местных жителей брали устройство для поездок длиной до 2 км, например, чтобы добраться до магазина, кафе или места встречи. В выходные наиболее востребованными направлениями стали тропа здоровья в городском бору, набережная реки Миасс, проспект Ленина, Комсомольский проспект и Университетская набережная.