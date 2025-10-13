Обменный фронт

На минувшей неделе на российском фондовом рынке активно обсуждались планы крупных российских брокеров провести обмен замороженных иностранных ценных бумаг (ИЦБ), принадлежащих их клиентам, на российские активы, принадлежащие иностранным инвесторам. По мнению некоторых собеседников “Ъ”, это могло даже быть одной из причин коррекции на российском рынке из-за ожиданий выхода на него ликвидных акций, замороженных на счетах типа С. “Ъ” разбирался как это может происходить.

О том, что ВТБ и БКС направили пояснительные материалы, описывающие процедуру возможного обмена активов, рассказали два источника “Ъ” на рынке, ознакомившихся с ними. Третий собеседник “Ъ” утверждает, что схожие материалы направил клиентам и «КИТ Финанс». По словам одного из собеседников “Ъ”, знакомого с материалами презентаций, обменять можно только те активы, право собственности на которые возникло до июня 2022 года (Евросоюз ввел санкции против НРД, окончательно заблокировавшие его активы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream — см. “Ъ” от 4 июня 2022 года) и обеспечивалось непрерывно по настоящее время. При этом предполагается сделать обмен таких активов российских клиентов на российские бумаги, замороженные у нерезидентов на счетах типа С. Предполагается, что оценка иностранных бумаг производится по рыночным ценам (цена закрытия на иностранной площадке, цена последней сделки на иностранной площадке, иная индикативная цена). Согласно презентации БКС, к обмену доступны только те бумаги, которые хранятся по цепочкам ООО «Компания БКС»—НРД—Euroclear и ООО «Компания БКС»—СПБ-банк—НРД—Euroclear.

Согласно одной из презентаций, инвесторы должны будут самостоятельно заключить договоры с брокерской компанией «Инвестиционная палата» на оказание брокерских и депозитарных услуг, после чего перевести в нее заблокированные ИЦБ. В другой брокерской компании активы клиента переводят с торгового на неторговый счет. Предполагается, что такие операции будут доступны лишь квалифицированным инвесторам. Вместе с тем при реализации сделки клиенты должны будут заплатить комиссионные (5–20% в зависимости от брокера). Согласно презентации БКС, обмен может занять 7–12 месяцев.

Речь идет об активах, которые были заблокированы в 2022 году в результате блокировки активов российских инвесторов на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream (см. “Ъ” от 4 июля 2022 года). Тогда объем замороженных средств, как долговых ценных бумаг, так и акций, оценивался в 6 трлн руб. Впоследствии было проведено несколько операций по разморозке активов. В 2022–2024 годах на замещающие облигации были обменяны корпоративные евробонды на сумму $28,8 млрд, в конце 2024 года — гособлигации на $20,8 млрд. В 2024 году в рамках указа президента РФ №844 от 8 ноября 2023 года было проведено два раунда выкупа замороженных иностранных акций для некрупных клиентов на общую сумму 10,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 12 августа и 14 октября 2024 года). Организатором последних сделок выступала «Инвестиционная плата».

В пресс-службе БКС отметили, что компания рассматривает все возможные варианты, нацеленные на разблокировку иностранных активов своих клиентов или обмен на российские ценные бумаги. В ВТБ заявили о том, что никаких переговоров об обмене иностранных ценных бумаг, а также рассылку материалов не делали. «От клиентов мы знаем, что небольшие несанкционные компании обращаются к ним с предложениями о реализации неких сделок»,— отметили в банке. В банке считают, что для реализации подобных обменов на данном этапе пока больше сложностей, при этом они приветствуют любые попытки помочь инвесторам, попавшим в такую ситуацию из-за санкций на российскую финансовую инфраструктуру. В «КИТ Финансе» не ответили на запрос “Ъ”. Как отмечает гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, при всей адресности без участия брокеров не обойдется — они будут в соответствии с утвержденным для таких сделок порядком согласовывать их параметры, после утверждения и согласования будут заключаться сделки. В Банке России заявили, что к ним «не поступали от участников рынка предложения по обмену заблокированными активами».

В «Инвестиционной палате» заявили, что регулярно получают запросы клиентов «о возможности проведения обмена и правилах участия в нем». При этом в брокерской компании считают, что необходимо «сначала подготовить юридическую базу для потенциальной сделки или сделок, собрать заявки с российских держателей иностранных ценных бумаг, после чего есть смысл начинать общение с иностранными держателями российских акций».

Как отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке, нынешняя активность профучастников является отголоском потепления отношений между Россией и США, произошедшего после встречи президентов двух стран на Аляске (см. “Ъ” от 16 августа). По словам другого собеседник “Ъ”, некоторые иностранные инвесторы даже могли получить неформальные одобрения от местных регуляторов на проведение таких сделок.

Юристы отмечают, что сама схема проведения таких сделок будет схожей с проведенным выкупом активов в рамках реализации указа президента №844.

При ее реализации профучастники будут собирать заявки у российских клиентов, а зарубежные инвесторы — формировать пул российских ценных бумаг. В России будут подавать заявки в правкомиссию и при необходимости согласовывать их с ЦБ. За рубежом будут получать необходимые лицензии или разрешения иностранных инфраструктурных организаций и регулирующих органов (Euroclear, Казначейства Бельгии, американской OFAC и т. д.).

По словам руководителя практики специальных проектов Vegas Lex Александра Казарина, с учетом того, что инициатором такого обмена, судя по всему, являются зарубежные институциональные инвесторы, «есть некоторая надежда на то, что данная процедура будет проходить быстрее, нежели индивидуальное получение соответствующей лицензии российским частным инвестором».

Однако и проблемы таких сделок во многом остаются прежними — прежде всего получение разрешений и лицензий от регуляторов.

Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев отмечает, что для российского сегмента повышают неопределенность сроков риск возврата на доработку (оценка, экономика сделки, источники средств, схема расчетов), усиление условий правкомиссии (доптребования к структуре и платежам). За рубежом на сроки влияют риск отказа инфраструктурных и санкционных органов в переводе прав или расчетах либо требование отдельных лицензий, указывает он.

Кроме того, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук отмечает, что иностранные регуляторы к схемам разблокировки, которые отличаются от обычного запроса на перевод активов самому себе, «относятся подозрительно: по их мнению, обмен активами противоречит той процедуре, которая предусмотрена иностранным законодательством». Кроме того, по его словам, по делам, связанным с НРД, по меркам OFAC еще не прошел достаточный срок для рассмотрения заявлений. «Первые заявления начали подавать примерно в октябре прошлого года, а OFAC сейчас рассматривает заявления полтора-два года»,— указывает господин Тимчук.

Вместе с тем российские инвесторы могут реализовать заблокированные американские акции уже сейчас — на торгах внебиржевой секции Московской биржи (см. “Ъ” от 4 июня). В этом случае им придется согласиться на значительный (50–60%) дисконт к цене за рубежом, однако деньги за активы они получат сразу.

