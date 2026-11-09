Связанная с семьей Пригожиных структура купила сеть Uppetit в Петербурге

Uppetit работает в Петербурге с 2021 года, до ребрендинга проект развивался под названием Eat&Bakery. Сеть объединяет магазины и кофейни с готовыми блюдами собственного производства. Сейчас под брендом открыто более 60 точек в Петербурге и Ленинградской области, еще одна работает в Великом Новгороде. Развитию проекта также способствует франчайзинг. В марте 2025 года магазин Uppetit открылся в Бишкеке.