Связанная с семьей Пригожиных структура купила сеть Uppetit в Петербурге
Основатель сети магазинов готовой еды Uppetit Антон Дулов вышел из бизнеса. Сто процентов долей операционной компании ООО «Аппетит» летом 2026 года перешли к непубличному АО «Деловые связи». По данным «Делового Петербурга», покупатель может быть связан с Павлом Пригожиным — сыном основателя группы «Конкорд» Евгения Пригожина.
Как сообщает издание, о возможной связи АО «Деловые связи» со структурой господина Пригожина журналистам рассказали два источника, работающие на рынке недвижимости и общественного питания. Бенефициары компании-покупателя не раскрываются. Сам Антон Дулов не стал комментировать продажу, а представители ООО «Аппетит» на запрос издания не ответили.
После смены собственника изменилось и руководство операционной компании: генеральным директором вместо господина Дулова стала Алена Гагарина. АО «Деловые связи» зарегистрировано в 2019 году, его возглавляет Наталья Румянцева.
Uppetit работает в Петербурге с 2021 года, до ребрендинга проект развивался под названием Eat&Bakery. Сеть объединяет магазины и кофейни с готовыми блюдами собственного производства. Сейчас под брендом открыто более 60 точек в Петербурге и Ленинградской области, еще одна работает в Великом Новгороде. Развитию проекта также способствует франчайзинг. В марте 2025 года магазин Uppetit открылся в Бишкеке.
По данным финансовой отчетности, выручка ООО «Аппетит» в 2025 году составила 129,7 млн руб. против 44 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за тот же период увеличилась с 16,3 млн до 36,3 млн руб.