Татарстан занял второе место в ПФО по числу жителей с самозапретом на кредиты
Более 668 тыс. жителей Татарстана установили самозапрет на получение кредитов. По этому показателю республика заняла второе место после Башкортостана среди регионов Приволжского федерального округа, сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».
Всего в ПФО самозапрет оформили более 4,7 млн человек — примерно каждый шестой житель округа.
По доле населения с действующим ограничением лидируют Чувашия и Кировская область — в обоих регионах показатель составляет 20,4%. В Татарстане самозапрет действует у 16,6% жителей.
За последний месяц жители Приволжья оставили более 21 тыс. интернет-запросов о самозапрете на кредиты. Больше всего — в Татарстане, свыше 3 тыс.