В Самарской области собираются создать Центр русского хлеба

Ожидается, что проект восстановит комплекс зданий 1906 года постройки и вернет Самаре ее забытую идентичность «хлебной столицы» Российской империи. Центр будет включать музейные пространства, ремесленную пекарню «Белотурка», улицу мастеров и современные общественные зоны с выходом к Волге.