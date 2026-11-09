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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области собираются создать Центр русского хлеба

В Самарской области планируют создать новый туристический проект — Центр русского хлеба на территории исторической мельницы Стройкова и Якимова, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Ожидается, что проект восстановит комплекс зданий 1906 года постройки и вернет Самаре ее забытую идентичность «хлебной столицы» Российской империи. Центр будет включать музейные пространства, ремесленную пекарню «Белотурка», улицу мастеров и современные общественные зоны с выходом к Волге.
В агентстве отмечают, что Центр русского хлеба станет драйвером туристического потока и еще одним поводом для инвесторов присмотреться к Самарской области.
Руфия Кутляева