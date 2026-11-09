Под Саратовом прикрыли нарколабораторию, замаскированную под кроличью ферму
Внутри обнаружено более 14 кг мефедрона
В Саратовской области задержали ранее судимого местного жителя, который скрывал на своей даче нарколабораторию. Мужчина замаскировал ее под кроличью мини-ферму, сообщает пресс-центр МВД России.
По оперативным данным, подпольный цех по производству запрещенных веществ организовал на своем дачном участке 45-летний саратовец, имеющий судимость за убийство. На дачном участке в поселке Приволжский мужчина занимался производством мефедрона. Для конспирации рядом с нарколабораторией он разместил небольшую ферму по производству кроликов и прикрыл вход в постройку мешками с кормом.
Сотрудники наркополиции изъяли у саратовца более 14 кг мефедрона. Кроме этого, в хозпостройке были найдены канистры с химическими веществами, используемыми для синтеза наркотиков, и оборудование. Следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант находится под стражей.