Под Саратовом прикрыли нарколабораторию, замаскированную под кроличью ферму

По оперативным данным, подпольный цех по производству запрещенных веществ организовал на своем дачном участке 45-летний саратовец, имеющий судимость за убийство. На дачном участке в поселке Приволжский мужчина занимался производством мефедрона. Для конспирации рядом с нарколабораторией он разместил небольшую ферму по производству кроликов и прикрыл вход в постройку мешками с кормом.