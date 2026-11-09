В Прикамье на 10,4% выросло количество установленных самозапретов на кредиты
В октябре 2026 года жители Пермского края установили 15,9 тыс. самозапретов на привлечение кредитов. По сравнению с сентябрем это количество увеличилось на 10,4% (14,4 тыс.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Количество самозапретов, установленных на портале «Госуслуги», в октябре в Пермском крае составило 13,2 тыс., установленных через МФЦ — 2,7 тыс.
По данным НБКИ, в октябре общее число установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов составило 788,3 тыс., что на 7,3% больше, чем в сентябре. Больше всего самозапретов было установлено в Москве (68,1 тыс.), Московской области (47,5 тыс.), Санкт-Петербурге (36,2 тыс.).