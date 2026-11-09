В Прикамье на 10,4% выросло количество установленных самозапретов на кредиты

По данным НБКИ, в октябре общее число установленных самозапретов на привлечение гражданами РФ кредитов составило 788,3 тыс., что на 7,3% больше, чем в сентябре. Больше всего самозапретов было установлено в Москве (68,1 тыс.), Московской области (47,5 тыс.), Санкт-Петербурге (36,2 тыс.).