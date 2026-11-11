Город пятнадцати минут
Как Петербург строит удобную среду, соединяя комфорт, эстетику и безопасность
За последние десять лет подход к благоустройству и социальной инфраструктуре изменился кардинально. В рамках профессионального конкурса «Строитель года» лучшие строительные проекты, преображающие город, горожане и профессиональное сообщество выбирали вместе.
Десять лет изменений
Девелоперы сейчас по умолчанию немало делают для развития городской среды и социальной сферы: строят школы, детские сады, поликлиники, дороги. Однако оригинальные идеи на стыке урбанистики, архитектуры, девелопмента — это уже история следующего уровня, и такой опыт есть пока далеко не у всех. Хороший пример — общественная зона внутри и вокруг Левашовского хлебозавода. Здесь есть место и современному искусству, и исторической повестке — зонам и событиям, связанным с блокадой Ленинграда и общей историей города. В данном векторе стоит также упомянуть проект «Струны» от RBI на улице Шостаковича в Выборгском районе.
«Мы делаем там общедоступный пешеходный бульвар с кафе и ресторанами, новый большой сквер, площадь перед центральной входной группой с интерактивным арт-объектом — 15-тонным валуном из Карелии, с которым любой прохожий сможет "пообщаться" извлекая из камня звуки карельского леса, благодаря чувствительным датчикам на гранитной поверхности и особой нейросети, обученной переводить прикосновение в звук»,— рассказывает президент группы RBI Эдуард Тиктинский.
Совместная работа города и девелоперского бизнеса меняет в лучшую сторону не только визуальную составляющую городского пространства, но также мышление и восприятие людей. Комфорт сегодня — это уже полноценный сценарий жизни, где места общего пользования перестали быть техническим приложением к дому и превратились в важную часть продукта.
«По моим наблюдениям, потребитель стал вдумчивее и избирательнее: у современного клиента чаще всего уже есть опыт приобретения квартир в новостройках и проживания в них, поэтому требования к недвижимости выросли. Теперь смотрят не только на этажность и площадь квартиры, но и на ее планировку, "фишки", а также интересуются территорией своего ЖК, парковочными местами, зонами для отдыха и спорта, детскими садами, школами, поликлиниками»,— замечает Анжелика Альшаева, коммерческий директор ГК «КВС».
Социальная инфраструктура из дополнительного преимущества превратилась в обязательный атрибут современного девелоперского проекта. «Таким образом, если наличие школ и детских садов стало базовым стандартом рынка, то одним из главных факторов конкуренции теперь является качество образовательной среды: возможности дополнительного обучения, профориентации и подготовки подрастающего поколения к осознанному выбору карьеры. По нашему опыту, наиболее востребованы направления IT, инженерии, медицины и строительства. Такой подход расширяет привычные сценарии жизни каждой семьи, поскольку все возможности для обучения, профессионального развития и досуга теперь сосредоточены внутри района»,— делится выводами Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург».
Благоустройство прилегающей территории всегда было разделом проектной документации и регулировалось требованиями нормативов по озеленению и детскому игровому оборудованию. На примере проектов последнего десятилетия можно наблюдать настоящую эволюцию, которую прошло благоустройство и отношение к нему: от простейших газонов с травой и незатейливых детских горок и качелей к разноуровневой концептуальной организации дворового пространства с кустарниками, деревьями, с сезонными цветущими растениями, сменяющими друг друга, арт-объектами, многосценарными детскими игровыми комплексами и спортивным оборудованием для подростков и взрослых. Драйверами этого развития стали усиливающаяся конкуренция между проектами и изменение подхода покупателей к выбору нового жилья.
«В фокусе внимания не просто квадратные метры, а комплекс параметров, где благоустройство занимает одно из центральных мест. Окружающее пространство дополняет архитектуру, создает безопасную среду, обеспечивает развитие детей и разнообразный досуг для всех возрастных групп»,— рассказывает Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ».
В итоге в Петербурге появляются оригинальные и привлекательные проекты, жители которых любят и ценят свой дом, его неповторимую атмосферу, индивидуальность и функциональность.
Городская среда сегодня
У каждой локации в Петербурге — своя особенная атмосфера и шарм: у центра одно настроение, в спальных районах — другая энергия и совершенно особый жанр — загородная недвижимость. Особенно ценно, что современному горожанину не нужно выбирать что-то одно, сценарии жизни органично переплетаются и дополняют друг друга. Качественные девелоперские проекты позволяют соединять работу и отдых, спорт и культуру, гастрономию, встречи и прогулки.
«Жизнь складывается из множества возможностей, а городская среда становится для людей естественным продолжением дома»,— комментирует господин Тиктинский.
Комфортная локация — это сочетание транспортной доступности, сложившейся инфраструктуры и узнаваемой городской атмосферы. «Так как многие проекты КВС — это комплексное освоение территорий, мы имеем возможность создавать полноценную экосистему. Кроме того, компания развивает общественные пространства, которые мы строим внутри каждого проекта. Например, в кварталах "ЮгТаун" открылись "Соседский центр", "Подростковый клуб" и "Бьюти-коворкинг". Я уверена, что малоэтажные проекты будут определять развитие новых жилых районов Петербурга и пригородов. Благоустроенные и функциональные общественные зоны будут все чаще появляться в жилых комплексах, ведь они связаны с улучшением инфраструктуры, созданием комфортных условий для жителей»,— прогнозирует госпожа Альшаева.
Для крупных жилых проектов важно предусматривать разнообразие общественных пространств и алгоритм их использования. В рамках одного ЖК могут сочетаться камерные кварталы с приватными дворами и более динамичные городские пространства с развитой коммерческой и спортивной инфраструктурой.
«Прогулочные маршруты, велодорожки, спортивные кластеры и зоны отдыха у воды позволяют учитывать интересы разных поколений и формировать среду, в которой каждый житель находит возможности для поддержания привычного ему образа жизни»,— подчеркивает господин Бушуев.
Любой проект благоустройства должен не просто удивлять и восхищать, он должен в первую очередь быть безопасным и отвечать всем требованиям существующих нормативов, включая проезд спецтранспорта, организацию детских площадок для разных возрастных групп с сертифицированным оборудованием, спортивных площадок. Должна быть продумана логистика доступов в парадные, мусороудаления, парковки велосипедов, сформировано большое количество возможностей для различного досуга: уютные места, где можно расположиться с книжкой или музыкой в наушниках, амфитеатр, чтобы собраться с соседями и провести детский концерт, стол, чтобы в тишине поиграть в шахматы, оборудование, чтобы сразиться в настольный теннис, баскетбол или бадминтон, умилиться карапузам, возящимся в песочнице, или порадоваться вместе с детьми, осваивающими высоченную горку или огромный многофункциональный комплекс.
«РСТИ, например, в каждом проекте предусматривает живую елку, чтобы наряжать ее к Новому году, а индивидуальность каждого проекта подчеркивает арт-объектом, специально создаваемым в соответствии с концепцией. В ЖК "БелАрт" есть целый арт-променад, две приветственных площадки которого украшают огромные металлические деревья — качели, символизирующие Беловежскую пущу, скульптуры "Зубр", "Аисты" и "Место силы" — беседка с белорусскими узорами»,— рассказывает госпожа Немченко.
"Стиль Строитель года 2026". Приложение №39от 12.11.2026, стр. 15