Город пятнадцати минут

Девелоперы сейчас по умолчанию немало делают для развития городской среды и социальной сферы: строят школы, детские сады, поликлиники, дороги. Однако оригинальные идеи на стыке урбанистики, архитектуры, девелопмента — это уже история следующего уровня, и такой опыт есть пока далеко не у всех. Хороший пример — общественная зона внутри и вокруг Левашовского хлебозавода. Здесь есть место и современному искусству, и исторической повестке — зонам и событиям, связанным с блокадой Ленинграда и общей историей города. В данном векторе стоит также упомянуть проект «Струны» от RBI на улице Шостаковича в Выборгском районе.