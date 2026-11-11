Три измерения девелопмента: комфорт, премиум, апартаменты

По мнению Эдуарда Тиктинского, президента группы RBI, главные факторы выбора недвижимости для потребителя меняются. Если еще пять лет назад безусловным критерием считалось качество продукта, включая планировки, инженерные решения, архитектуру и дизайн, то сегодня к этому набору добавляется еще один фактор: девелопер заранее продумывает и закладывает в свои проекты готовые «сценарии жизни» для потребителей. «Это вопрос более высокого уровня, он касается не отдельных составляющих продукта, а в целом образа жизни будущих жителей дома,— поясняет господин Тиктинский.— В наших новых проектах, во всех сегментах и разных локациях — на Петроградской стороне, в Курортном районе, на Обводном канале — мы придерживаемся именно такого подхода. Во все наши проекты мы включаем те помещения, которые делают жизнь в доме еще более удобной: переговорные, фитнес-залы, клубные гостиные. В каждом проекте — именно того профиля, который необходим для конкретного дома, для определенной целевой аудитории».