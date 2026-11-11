Три измерения девелопмента: комфорт, премиум, апартаменты
Как изменились представления о качестве жилья и какие компетенции становятся определяющими в каждом сегменте
В современном мегаполисе с богатым историческим наследием у девелопера особенно ответственная роль: он должен быть своего рода визионером — опираясь на локальные культурные традиции и сохраняя историю, развивать архитектурную мысль, видеть перспективу, предвосхищать запросы нового поколения горожан.
Комфорт: ставка на эргономику
В комфорт-классе, как показывают внутренние исследования компании «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», фокус сместился на баланс цены, функциональности и качества среды, констатирует Ольга Лукьянова, начальник отдела маркетинга компании. Если раньше акцент делался на типовых планировках, то сейчас — на эргономике, стремлении продумать пространство внутри квартиры до мелочей. «Популярны евроформаты, планировки с увеличенным остеклением и гардеробными,— рассказывает она.— В проектах массового сегмента также предусматривается больше хозяйственных и общих зон: колясочные, дополнительные санузлы, детские пространства».
По мнению Эдуарда Тиктинского, президента группы RBI, главные факторы выбора недвижимости для потребителя меняются. Если еще пять лет назад безусловным критерием считалось качество продукта, включая планировки, инженерные решения, архитектуру и дизайн, то сегодня к этому набору добавляется еще один фактор: девелопер заранее продумывает и закладывает в свои проекты готовые «сценарии жизни» для потребителей. «Это вопрос более высокого уровня, он касается не отдельных составляющих продукта, а в целом образа жизни будущих жителей дома,— поясняет господин Тиктинский.— В наших новых проектах, во всех сегментах и разных локациях — на Петроградской стороне, в Курортном районе, на Обводном канале — мы придерживаемся именно такого подхода. Во все наши проекты мы включаем те помещения, которые делают жизнь в доме еще более удобной: переговорные, фитнес-залы, клубные гостиные. В каждом проекте — именно того профиля, который необходим для конкретного дома, для определенной целевой аудитории».
В RBI прорабатывают эргономику пространств, иногда даже с помощью искусственного интеллекта: «прокладывают» маршруты, по которым люди будут строить свой день, с отдельными транспортными потоками для пешеходов и автомобилистов, велосипедов и мам с колясками, грузовой техники и курьеров.
«Мы продумываем, как люди будут встречать гостей, принимая звонок с домофона на свой смартфон, чтобы не бежать в прихожую. Возвращаться вечером с работы и любоваться закатом через панорамные окна — сразу от входа в квартиру. Работать в коворкинге или заниматься в тренажерном зале — на первом этаже собственного дома»,— объясняет Эдуард Тиктинский.
Качество жилья все меньше сводится к отделке квартиры или набору эффектных характеристик. Покупатель оценивает весь ежедневный опыт: насколько удобно устроено пространство, что происходит за порогом квартиры, как работают общие зоны и сервис, насколько предсказуемы расходы и выполнит ли застройщик обещанное.
«В комфорт-классе хорошее качество стало более требовательным стандартом,— уверена Мария Кононова, директор по маркетингу АО «Ленстройтрест».— Важны функциональные планировки, нормальные места хранения, понятные входные группы, благоустроенный двор и базовая инфраструктура рядом. Это уже не дополнительные преимущества, а то, что человек ожидает от современного проекта».
Новые проекты комфорт-класса претерпели серьезную трансформацию и уверенно меняют представление, бытующее об этом классе ранее, констатирует Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ». «В этот сегмент перекочевали отдельные опции жилья бизнес-класса и даже премиума и сформировался совершенно новый подход в создании этих проектов,— поясняет она.— В состав проектов комфорт-класса теперь входит центральная входная группа с ресепшен, которые раньше были только в проектах премиума и более высоких классов. Становится разнообразной собственная инфраструктура, обеспечивающая интересы жильцов комплекса, например, детские игровые комнаты, коворкинг, гостиная и библиотека, спортзал. Новые проекты комфорт-класса призваны обеспечить современного горожанина по-настоящему удобным и прогрессивным по всем решениям жильем, без чрезмерных излишеств и ненужных опций».
Застройщики стремятся создать запоминающуюся архитектуру, а благоустройство этих комплексов может смело конкурировать с проектами бизнес-класса. Увеличились размеры МОПов, окон, высота последних этажей, применяются опции умного дома. Планировки квартир предлагают зонирование и опции, которые пришли из высоких сегментов: мастер-спальни с собственным санузлом и гардеробной, окно в санузле, кухни-гостиные.
По мнению Анжелики Альшаевой, коммерческого директора ГК «КВС», сегодня границы между сегментами жилья становятся все более размытыми. «Если раньше классификация была достаточно жесткой, то сейчас девелоперы все чаще используют промежуточные форматы: например, "высокий комфорт" или "бизнес-лайт",— комментирует она.— При этом само понятие "эконом-класс" практически ушло с рынка. Покупатели становятся более требовательными, и спрос на качественную среду формирует соответствующее предложение».
Если говорить о признаках, которые остаются устойчивыми, то для бизнес-класса в первую очередь это престижная локация и камерный формат. Важны также нетиповая архитектура, более дорогие материалы отделки, продуманные планировки и небольшое количество квартир. Как правило, это дома, где большое внимание уделяется приватности и качеству общей среды. Для покупателей комфорт-класса главным по-прежнему остается сочетание доступной цены и качества. Чаще всего это масштабные проекты комплексного освоения территорий с собственной инфраструктурой. Нормой стали закрытые дворы, просторные входные группы, колясочные и кладовые, площадки для детей разных возрастов и многое другое.
Сегодня эта тенденция проявляется в новых проектах ГК «КВС», рассказывает госпожа Альшаева. Например, в квартале «Канада» в составе масштабного проекта «ЮгТаун» девелопер сочетает характеристики комфорт-класса с отдельными решениями, традиционно ассоциирующимися с бизнес-сегментом. Это камерный малоэтажный формат, всего два четырехэтажных корпуса, трехметровые потолки во всех квартирах, ограниченное количество соседей на этаже, закрытые дворовые пространства и прямой выход к благоустроенной береговой линии. При этом в проекте используется технология вентилируемых фасадов — решение, которое традиционно встречается в бизнес-классе.
Премиум: диалог с наследием и нетривиальные решения
По мнению Оксаны Кравцовой, генерального директора ГК «Еврострой», в элитном и премиальном сегментах недвижимости можно условно выделить две категории покупателей: первые предпочитают приобретать квартиры и пентхаусы в новых домах, в то время как для других, ценителей коллекционной недвижимости, особую значимость имеют ценность здания, его архитектура и история.
Сегодня в Петербурге особенно востребованы проекты реставрации и приспособления исторических зданий под современное использование, особенно элитных дореволюционных доходных домов, в которых проживали богатейшие люди своего времени. Такие объекты получают вторую жизнь: бережно восстанавливаются исторические фасады и интерьеры, при этом здания оснащаются современной инженерией и технологиями. В результате удается сохранить архитектурное наследие Петербурга и создать новый объект элитной недвижимости на карте города.
«Именно подобные объекты формируют наиболее эксклюзивную и дорогостоящую часть предложения на рынке элитной недвижимости города,— уверена госпожа Кравцова.— Их реализация требует от девелопера особых компетенций: глубокого понимания исторической архитектуры, опыта реставрационных работ, умения интегрировать современные инженерные решения в существующую застройку. Не менее важным является доверие со стороны города и горожан».
В премиальном сегменте традиционно особое внимание уделяется представительским зонам, где владельцы квартир могут отдохнуть или провести переговоры. В последнее время все большую популярность приобретают соседские центры — такую практику внедряют уже многие девелоперы. Это оборудованные помещения и пространства, способствующие общению жителей: коворкинги, игровые комнаты, площадки для мастер-классов. У «Группы ЛСР» такие пространства предусмотрены в жилых комплексах «Цивилизация на Неве», «Морская набережная» и «Нева Хаус». В самих квартирах все чаще встречаются патио и террасы, сауны, зоны для установки каминов, антресоли и другие нестандартные решения.
Мария Кононова отмечает, что премиум-классу недостаточно дорогих материалов и выразительной архитектуры. Значение имеют цельность проекта, приватность, внимание к деталям и сервис, который действительно облегчает жизнь. Уникальность должна быть не только визуальной, но и ощутимой в повседневном использовании, полагает она.
Высокий сегмент недвижимости всегда был своего рода законодателем мод с точки зрения потребительских характеристик жилья, подчеркивает Ольга Газеева, заместитель генерального директора по развитию Fizika Development. «Террасы, панорамное остекление, технологии "умного дома", собственные патио — многие из этих решений сначала получили распространение в элитном и премиальном сегментах, а затем постепенно стали появляться и в проектах других классов»,— комментирует она.
Требования к премиальному жилью продолжают расти. Покупатели обращают внимание на расположение, виды из окон, архитектуру, общую атмосферу общественных пространств, планировочные решения, современную инженерию, энергоэффективные технологии, удобный паркинг, востребованную внутреннюю инфраструктуру и определенный уровень сервиса. И чем больше подобных опций сочетает в себе девелоперский продукт, тем он успешнее и востребованнее на рынке, считает госпожа Газеева.
«Стоимость недвижимости должна быть обоснована реальным качеством и преимуществами проекта,— подчеркивает она.— Никто сегодня не хочет переплачивать за эффектные, но невостребованные решения, которые существуют исключительно ради демонстрации статуса».
Апартаменты: локация плюс управление
В строительстве недвижимости сегмент апартаментов — один из самых сложных и в то же время один из самых результативных с точки зрения городской экономики. Как отмечает Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК», если в жилой недвижимости финмодель опирается на спрос на проживание в локации, то в сервисных апартаментах — на инвестиционный спрос, обусловленный перспективами аренды и управления, привлекательностью района и потенциалом работы с b2c- и b2b-сегментами.
«Здесь мы видим большее количество факторов для оценки, необходимость создания структуры для управления номерным фондом, комплектация, развитие услуг апарт-отеля,— рассуждает господин Софронов. — В свою очередь, апартаменты включаются в сферу гостеприимства и долгосрочного размещения, участвуют в формировании туристического и делового потока в город, формируют налоговые поступления и рабочие места. Таким образом, создание сервисных апартаментов — это два этапа и две компетенции: девелопмент и дальнейшее управление».
Мария Кононова считает, что в сегменте апартаментов качество особенно связано с понятной моделью эксплуатации. Покупателю важны не только локация и оснащение, но и уровень управления, состав услуг, содержание общих пространств и прозрачность расходов. Во всех сегментах планка выросла: ценность проекта проверяется не рекламным обещанием, а тем, насколько хорошо он работает для человека после заселения, подчеркивает эксперт.
«Качество строительства — обязательная основа любого проекта, независимо от сегмента, поэтому я бы говорил прежде всего о соответствии продукта месту и аудитории: где, для кого и что мы строим»,— комментирует Станислав Данелян, руководитель холдинга «Евроинвест Девелопмент».
По его мнению, логику проекта задает локация. «В комфорте, премиуме и апартаментах важно понимать конкретного покупателя: зачем ему эта недвижимость, как он будет ею пользоваться и за что готов платить,— рассуждает господин Данелян.— Из этого складываются планировки, инфраструктура, сервисы и бюджет проекта. Например, iD Polytech расположен рядом с Политехническим университетом. Само название говорит об аудитории: студенты, преподаватели, приглашенные специалисты, люди, чья работа и учеба связаны с университетом. Для них возможность жить рядом — самостоятельная ценность. Задача девелопера — правильно оценить этот спрос и создать соответствующий продукт».
По мнению господина Данеляна, на сегодняшнем сложном рынке определяющей становится способность связать знание клиента и продукта с пониманием строительства и экономики. Нужно разбираться в себестоимости и ценообразовании, учитывать темпы продаж и стоимость финансирования, выстраивать жизнеспособную финансовую модель, которая должна опираться на реальный спрос и цену, которую готов принять покупатель, а задача строительной экспертизы — обеспечивать заявленное качество в рассчитанном бюджете.
«Сегодня покупатель оценивает качество проекта по тому, насколько тот решает именно его задачу, а в каждом классе она своя,— рассуждает Дмитрий Шергин, генеральный директор ГК «Полис».— В комфорт-классе чаще всего покупают первую квартиру. Здесь платят за удобную планировку и школу рядом, но не за опции, которыми не будут пользоваться. В премиуме жилье у покупателя, как правило, уже есть, и он выбирает адрес и вид из окна. Апартаменты покупают прежде всего ради дохода, и цена ошибки здесь самая высокая».
По опыту девелоперов, оператор, подключенный на стадии концепции, меняет значительную часть планировочных, дизайнерских и инженерных решений: он знает, как та или иная опция ведет себя в эксплуатации и какая только увеличит расходы на обслуживание.
«У девелопера, как правило, нет операционного опыта, его дает только действующий оператор, поэтому команду нужно собирать на этапе концепции: так проще удержать экономику проекта и ответить на задачу покупателя»,— резюмирует Дмитрий Шергин.
"Стиль Строитель года 2026". Приложение №39от 12.11.2026, стр. 13