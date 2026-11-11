Кадры решают
Как стройка становится привлекательным работодателем
Конкурс «Строитель года» традиционно отмечает не только производственные достижения, но и то, насколько отрасль готова отвечать на главный вызов времени — борьбу за людей. Список номинантов 2026 года показывает: в строительстве Петербурга сформировался пул компаний, которые системно работают над своей привлекательностью как работодателя. На фоне общего дефицита рабочих и линейных кадров строительные компании конкурируют уже не только между собой, но и с производством, энергетикой и логистикой. Поэтому крупный и средний бизнес делает ставку на удержание сотрудников через бренд работодателя и работу с обратной связью. При выборе номинанта «Лучший работодатель года» экспертная комиссия опиралась, в частности, на Рейтинг работодателей hh.ru и на проекты по удержанию и развитию персонала, о которых компании открыто рассказывают соискателям и общественности.
Строительная индустрия в наши дни
Строительная отрасль сегодня остается перспективной с точки зрения трудоустройства и профессионального развития, однако требования к сотрудникам и их ожидания от работодателей меняются. На рынке труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по данным аналитики, уходит дефицит кадров базовых специальностей, но сохраняется нехватка квалифицированных рабочих, в том числе каменщиков, сварщиков, монтажников и строительных бригад, при этом привлекательность работы в отрасли определяется уже не только уровнем заработной платы, но и комплексом условий, которые компания предлагает сотрудникам: гибким графиком, социальным пакетом, возможностями обучения и повышения квалификации, а также дополнительными льготами и нематериальными поощрениями.
Директор по персоналу «Группы ЛСР» Полина Голубева отмечает, что строительная отрасль сегодня заслуженно считается перспективной с точки зрения трудоустройства и профессионального развития, однако требования к сотрудникам и их ожидания от работодателей меняются.
Важным критерием остается конкурентная заработная плата. По статистике hh.ru по Северо-Западу, строительная отрасль является одной из наиболее привлекательных с точки зрения предлагаемых зарплат. Медианная предлагаемая зарплата в Петербурге достигла 112 380 рублей с приростом 8% за год, что выше среднерыночных ожиданий соискателей. «Петербург — безусловный лидер Северо-Запада по объему вакансий, он занимает более половины объема, что гарантирует высокий спрос и возможности для трудоустройства»,— отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по Северо-Западу.
Молодым специалистам отрасль интересна прежде всего разнообразием карьерных возможностей — от архитектуры и дизайна до цифровых технологий и управления проектами. «Еще одно преимущество — возможность видеть результат своего труда в конкретных жилых кварталах, социальной и транспортной инфраструктуре, которые формируют городскую среду Петербурга»,— комментирует Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург».
Ноу-хау с точки зрения HR-стратегий
Цифровизация отрасли требует от HR-стратегий комплексной перестройки: нужно обновлять требования в вакансиях и оценку кандидатов, акцентируясь на цифровые компетенции, организовывать внутреннее обучение и переподготовку. Такой запрос, по данным исследований hh.ru, есть у 21% сотрудников, и следует выстраивать прозрачные карьерные треки, привязанные к освоению новых технологий, чтобы не только закрыть кадровый дефицит, но и удержать специалистов, снизив их тревоги по поводу карьерного роста и стабильности. Юлия Сахарова обращает внимание, что работодатели вынуждены перестраивать системы удержания: сотрудники в строительстве в большей степени ориентированы на физическое здоровье, поэтому чаще запрашивают ДМС, их интересуют удобные цифровые сервисы для расчета зарплаты, программы по снижению стресса и понятные карьерные перспективы.
«HR-стратегии должны учитывать, что наем стал тщательнее, а конкуренция за персонал идет не только внутри отрасли, но и с производством, энергетикой и логистикой»,— резюмирует госпожа Сахарова.
Так, одно из приоритетных направлений работы компании «Главстрой Санкт-Петербург» — профориентация. Господин Бушуев отмечает, что сотрудничество со школами, колледжами и ведущими вузами приносит бизнесу двойную пользу: студенты предлагают нестандартные, свежие решения для прикладных задач, а компания — транслирует ценности своего HR-бренда будущим молодым специалистам еще на этапе их обучения.
В числе эффективных HR-подходов можно отметить развитие комплексных программ мотивации и лояльности, направленных на повышение качества жизни сотрудников и укрепление их вовлеченности. Например, в «Группе ЛСР» действует программа, предоставляющая сотрудникам скидки на занятия спортом, посещение театров и отдых в собственных санаториях, возможность изучать иностранные языки, а также получать бесплатные консультации психологов и юристов. Дополнительное внимание уделяется организации досуга: сотрудники участвуют в городских спортивных мероприятиях, посещают экскурсии, мастер-классы, лекции и выставки в том числе вместе со своими детьми в рамках программ «ЛСР. Клуб» и «Растем вместе с ЛСР». Еще один важный инструмент — внутреннее обучение. У «Группы ЛСР» работают собственные лицензированные учебные центры, где, в частности, будущих крановщиков обучают с нуля. «Такой подход позволяет не только повышать квалификацию действующих работников, но и готовить специалистов под потребности отрасли»,— делится Полина Голубева.
Какие кадры в первую очередь нужны отрасли и как их привлечь?
По данным статистики hh.ru, в первую очередь отрасль нуждается в массовых рабочих профессиях и инженерных кадрах: разнорабочих, слесарях, сантехниках, инженерах ПТО и электромонтажниках.
Наталья Зеленкова, руководитель управления по работе с персоналом ГК «КВС», утверждает, что строительная отрасль сегодня — это уже не пыль и тяжелый физический труд, а высокие технологии и системный менеджмент. Ее преимущества очевидны: стабильность, быстрый карьерный рост — и горизонтальный, и вертикальный — и возможность видеть результат своего труда. HR-стратегия напрямую поддерживает вектор компании. «Мы опираемся на гибкие подходы и глубокое понимание потребностей сотрудников через регулярные опросы и замеры метрик: eNPS, индексов лояльности, вовлеченности и удовлетворенности. Основой остается человекоцентричный подход»,— указывает эксперт.
Госпожа Зеленкова добавляет, что критически не хватает сметчиков, проектировщиков и квалифицированных рабочих, поэтому компания предпочитает работать на опережение, заключая договоры с вузами и колледжами, приглашая на стажировки и профориентационные мероприятия в Центре современного строительства в офисе ГК «КВС».
По мнению господина Бушуева, строительная отрасль продолжает испытывать острый дефицит рабочих и инженерно-технических кадров. Специфическая ситуация складывается с проектировщиками и архитекторами: подготовка таких специалистов ограничена, а их замещение и обучение внутри компании требуют значительных ресурсных затрат.
Павел Филиппов, вице-президент по корпоративному развитию группы RBI, разделяет мнение, что в строительной отрасли всегда в цене высококлассные проектировщики, квалифицированные экономисты, руководители строительства, руководители проектов. «Очевидный тренд сегодняшнего дня — востребованность специалистов по работе с искусственным интеллектом, причем в целом ряде направлений. К примеру, мы в RBI уже применяем ИИ для широчайшего спектра задач — от оферт и тендерных пакетов в закупках до написания протоколов деловых встреч и совещаний»,— сообщает он.
В текущих условиях инвестиции в собственный человеческий капитал становятся одним из ключевых факторов устойчивости бизнеса. Кадровая политика девелоперов все больше смещается от массового найма к удержанию и развитию талантов внутри компании. Параллельно девелоперы работают на перспективу: расширяют сотрудничество с образовательными учреждениями и профессиональные программы для действующих сотрудников.
"Стиль Строитель года 2026". Приложение №39от 12.11.2026, стр. 12