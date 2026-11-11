Кадры решают

Конкурс «Строитель года» традиционно отмечает не только производственные достижения, но и то, насколько отрасль готова отвечать на главный вызов времени — борьбу за людей. Список номинантов 2026 года показывает: в строительстве Петербурга сформировался пул компаний, которые системно работают над своей привлекательностью как работодателя. На фоне общего дефицита рабочих и линейных кадров строительные компании конкурируют уже не только между собой, но и с производством, энергетикой и логистикой. Поэтому крупный и средний бизнес делает ставку на удержание сотрудников через бренд работодателя и работу с обратной связью. При выборе номинанта «Лучший работодатель года» экспертная комиссия опиралась, в частности, на Рейтинг работодателей hh.ru и на проекты по удержанию и развитию персонала, о которых компании открыто рассказывают соискателям и общественности.