Петербург как произведение искусства

По мнению Евгении Кулеш, заместителя директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers, важно понимать, что в разных локациях «диалог с архитектурой города» отличается. «На мой взгляд, один из главных принципов развития архитектурного облика нашего города — преемственность в сочетании с возможностью идентичности новых проектов, деликатно и талантливо вписанных в пространственный рисунок города,— считает госпожа Кулеш.— Среди удачных примеров — жилые проекты на Петроградской стороне, которые гармонично сочетаются с культурным наследием исторического центра города, обладая при этом архитектурной идентичностью. Не менее важна и работа с реконструкцией зданий. Разница между "до" и "после" не должна стирать память места. Позитивный ориентир в этой практике — опыт компании "Сенатор", которая качественно восстанавливает здания, сохраняя их историческую ценность и одновременно адаптируя к современным функциям».