Петербург как произведение искусства
Как выстроить гармоничный диалог между историей и современной архитектурой в городе с богатым культурным наследием
Для Петербурга застройка исторического центра — один из главных вопросов градостроительной политики. Диалог по этому поводу идет не только долгий и вдумчивый, но и эмоциональный. Между тем очевидно: в историческом центре очень мало современных архитектурных сооружений, которые не вступали бы в противоречие с исторической средой, а органично вписывались бы в нее.
«Архитектурная микрохирургия»
«Очень хочется видеть современную застройку — красивую, соответствующую имперскому статусу Петербурга,— рассуждает Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село», призывая предоставлять больше свободы для творчества молодым архитекторам.— Застройка исторического центра требует поистине микрохирургического, очень точного целевого подхода к каждой локации. На это надо обращать серьезное внимание, анализировать и не пропускать проекты, которые диссонируют со сложившейся исторической средой, нарушают ее гармонию. Это позволит избежать очевидных градостроительных ошибок».
Петербург — город с мощным культурным кодом. Строить здесь вне диалога с окружающей средой просто нельзя: в этом контексте особенно важны связь времен, архитектурный контекст, уместность, полагает Эдуард Тиктинский, глава группы RBI.
В то же время у потребителя есть запрос на современный продукт и комфортную среду, качественную инженерию, наличие парковок, технологичность, поэтому главный вызов для девелопера — сбалансировать оба полюса запросов.
По мнению Евгении Кулеш, заместителя директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers, важно понимать, что в разных локациях «диалог с архитектурой города» отличается. «На мой взгляд, один из главных принципов развития архитектурного облика нашего города — преемственность в сочетании с возможностью идентичности новых проектов, деликатно и талантливо вписанных в пространственный рисунок города,— считает госпожа Кулеш.— Среди удачных примеров — жилые проекты на Петроградской стороне, которые гармонично сочетаются с культурным наследием исторического центра города, обладая при этом архитектурной идентичностью. Не менее важна и работа с реконструкцией зданий. Разница между "до" и "после" не должна стирать память места. Позитивный ориентир в этой практике — опыт компании "Сенатор", которая качественно восстанавливает здания, сохраняя их историческую ценность и одновременно адаптируя к современным функциям».
Как отмечает Дмитрий Мельников, операционный директор «Сестрорецкого курорта», любое строительство, особенно в исторических районах Петербурга,— всегда вызов и каждый раз новые условия, а значит, действовать по шаблонам не получится.
«Мы в ЛСР сначала изучаем окружающую застройку, чтобы предложить для нового проекта ту архитектуру, которая сможет соответствовать контексту,— рассказывает господин Мельников.— Уместность — пожалуй, главный критерий. Но это не значит, что мы не готовы экспериментировать. Например, для "Русского дома" в Басковом переулке мы вместе с именитыми архитекторами выбрали нетипичный для нашего города стиль — неорусский. И проект неоднократно был отмечен международными премиями и включен в число лучших архитектурных проектов мира по версии International Architecture Awards».
Редевелопмент как инструмент развития города
Иногда просто учесть стиль соседних зданий недостаточно, и тогда в дело вступает редевелопмент окружающих территорий, в частности, промышленных зон. Нередко на месте бывших заводов и фабрик появляются объекты премиального сегмента — во многом потому, что промышленные территории исторически занимали центральные локации, часто рядом с водными артериями. Особенно интересно, когда в новом проекте учитывается и переосмысливается история места. Такой подход позволяет сохранить связь с прошлым и сделать новую архитектуру частью городской истории.
«В целом редевелопмент можно рассматривать как один из инструментов развития города: территории с полуразрушенными зданиями получают новую жизнь, восстанавливаются здания-памятники, благоустраивается окружающее пространство, а сами бывшие промышленные зоны становятся полноценной частью современной городской среды»,— уверен Дмитрий Мельников.
Поскольку архитектурный ландшафт Петербурга в целом многослойный и неоднородный, то в будущем экспертам хотелось бы видеть, как разные районы объединяет общий культурно-эстетический код города. «В нецентральных локациях, на мой взгляд, важно не уходить в безликие единообразные объекты, а пробовать привносить в современную архитектуру петербургский характер,— предлагает Евгения Кулеш.— Так, новые районы смогут развивать собственную архитектурную идентичность и сгладить контраст по отношению к историческому облику города».
Как полагает Алексей Бушуев, коммерческий директор компании «Главстрой Санкт-Петербург», гармоничный диалог возможен только через контекстуальное проектирование, неагрессивную застройку и комплексный подход к развитию территорий. «Хороший пример — Кронштадт с его строгим морским характером, старинной кирпичной застройкой и невысокими домами,— считает эксперт.— Девелопмент здесь требует "вежливого соседства" и соблюдения баланса между идентичностью места и современными требованиями к комфорту. Так, четырехэтажные дома нашего проекта соразмерны человеку и масштабу исторического Кронштадта. Фасадные решения напрямую отсылают к суровой и благородной эстетике балтийских морских крепостей. А благодаря чередованию фактур и природных оттенков комплекс рифмуется с береговой линией Финского залива. При таком подходе прошлое и настоящее не спорят, а дополняют друг друга, интегрируя бывшие закрытые территорию в активную городскую жизнь».
Ольга Захарова, коммерческий директор компании AAG, уверена, что задача современного девелопера — не менять прошлое, а продолжать эту традицию, создавая архитектуру, которая будет актуальна через века. Новая архитектура не должна конкурировать с исторической средой за внимание. Гораздо интереснее, когда между ними возникает содержательный диалог: через масштаб, пропорции, материалы, ритм фасадов и прежде всего — через уважение к идентичности места, подчеркивает эксперт.
Полицентричный город
Как видят петербургские девелоперы городской ландшафт Петербурга в будущем, какие краски хотели бы внести в его палитру? По мнению Алексея Бушуева, будущее Петербурга — это полицентричный, «живой» город, где новые кварталы бесшовно вплетаются в существующую ткань и становятся соавторами среды. За красивыми фасадами должна стоять инфраструктура, рассчитанная на реальные сценарии жизни людей, указывает эксперт. Девелопер уже не проектирует просто квадратные метры, а создает продуманное пространство, где есть пешеходные бульвары, благоустроенные набережные, современные образовательные кластеры, многофункциональная коммерческая инфраструктура. Это позволяет закрыть любой повседневный вопрос или отдохнуть, выбрав нужный формат досуга, не покидая территорию своего комплекса.
Холдингу AAG близок образ Петербурга как города, который бережно относится к своему прошлому, но при этом не боится современности. «Его архитектурная палитра уже необычайно богата: от торжественной классики и северного модерна до конструктивизма и современной архитектуры, и мы бы хотели, чтобы в будущем эта палитра становилась еще многограннее, сохраняя при этом узнаваемый петербургский характер»,— делится госпожа Захарова.
Будущее городского ландшафта в AAG связывают не столько с появлением новых архитектурных доминант, сколько с качеством среды на уровне человеческого восприятия — с тем, что человек видит, чувствует и проживает каждый день: с выразительной архитектурой, продуманными общественными пространствами, озеленением, гастрономическими маршрутами и новыми сценариями городской жизни.
Для Александра Желиостова, генерального директора ООО «ПСБ "ЖилСтрой"», Петербург будущего — это палитра сдержанности и точности: исторически обоснованные цвета в центре, натуральные материалы, ухоженные дворы, доступные набережные и зеленые зоны. «Петербург силен не только яркостью, больше согласованностью — в форме, цвете, текстуре, а также исторической подлинностью,— считает господин Желиостов.— Именно эта согласованность должна стать главным принципом будущего городского ландшафта. Важно, чтобы исторический центр Петербурга в существующем темпе современного городского развития не растворился, не потерялся и сохранился в том виде, который сейчас есть. Современная архитектура не должна конкурировать с историей, она должна продолжать ее — бережно, точно и с уважением ко времени».
"Стиль Строитель года 2026". Приложение №39от 12.11.2026, стр. 11