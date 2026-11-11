Лидеры отрасли: качества, стратегии, признание

Особое внимание приходится уделять мелочам, для чего необходимо проделывать много кропотливой работы. Эти решения надо не только внести в проект, но и сопровождать при строительстве, а порой и в эксплуатации. «И, конечно, на успех могут надеяться только те компании, которые смогут адаптироваться к высоким требованиям рынка, обладать штатом высококачественных специалистов, которые готовы будут находить различные, часто нестандартные решения в современных условиях,— полагает Александр Герчиков, директор по строительству «Охта Групп».— Для меня крайне важна оценка моей деятельности со стороны коллег-специалистов, так как это именно те люди, которые обладают аналогичными компетенциями и могут в полной мере оценить качество проделанной мной работы. Очень важно реализовать что-то уникальное, то, что принесет пользу людям. Эти принципы реализованы в наиболее значимых моих проектах: элитном жилом доме ЖК Art View House ("Арт Вью Хаус") на набережной реки Мойки, 102, и малоэтажном комплексе бизнес-класса "Экография"».