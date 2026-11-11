Приветствия конкурсу «Строитель года — 2026»

— Уважаемые участники и гости конкурса «Строитель года — 2026»! Дорогие коллеги! От имени комитета по строительству Санкт-Петербурга рад приветствовать одно из самых авторитетных профессиональных событий нашего города. Конкурс «Строитель года» стал не просто доброй традицией, он превратился в важнейшую площадку, где профессиональное сообщество и горожане получают возможность увидеть и по достоинству оценить лучшие проекты, компании и специалистов, формирующих облик Северной столицы. В 2026 году конкурс вновь объединяет участников в одиннадцати номинациях. Восемь из них традиционно находятся в центре внимания экспертного жюри, в состав которого входят представители отрасли, органов власти и профессиональных объединений. Еще три номинации доверены самим петербуржцам, победителей в них определяет интернет-голосование. Такое сочетание профессиональной экспертизы и народного признания делает конкурс по-настоящему объективным и близким каждому жителю города. Строительный комплекс Петербурга демонстрирует впечатляющие результаты. Уже несколько лет подряд мы лидируем в стране по темпам создания социальной инфраструктуры. В планах на 2026 год — дальнейшее развитие комфортной городской среды, сохранение культурного наследия и реализация новых значимых проектов. И конкурс «Строитель года» — это не только подведение итогов, но и мощный стимул для дальнейшего движения вперед. Желаю всем участникам уверенности в своих силах, ярких и достойных проектов, а экспертам и горожанам — интересных открытий и справедливых решений. Пусть лучшие из лучших вновь подтвердят высокое звание строителя Петербурга!