Приветствия конкурсу «Строитель года — 2026»
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:
— Дорогие друзья! Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира. Неповторимый облик Северной столицы России создавался трудом и талантом многих поколений архитекторов и строителей. Сегодня мы продолжаем эти традиции. Строительный комплекс Санкт-Петербурга — один из самых сильных в стране. Это десятки крупных компаний, проектные бюро, мощные производственные и подрядные организации.
Наши зодчие и строители формируют облик Санкт-Петербурга, который мы передадим будущим поколениям. За их плечами — высокий профессионализм и преданность родному городу. Наша общая задача — сохранить красоту, уникальное историческое наследие Санкт-Петербурга и при этом развивать город как современный мегаполис XXI века, культурную, туристическую и промышленную столицу России.
Эту ответственность разделяют все участники конкурса «Строитель года — 2026». Участие в конкурсе дает возможность отметить лучших из лучших — тех, кто каждодневным трудом продолжает историю нашего города, вносит большой вклад в развитие Северной столицы. Желаю всем успехов, новых достижений и заслуженного признания!
Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
— Уважаемые участники и организаторы конкурса! Строительная отрасль играет ключевую роль в развитии Санкт-Петербурга. От профессионализма строителей, качества принимаемых ими решений и ответственности за результат зависит, каким будет наш город завтра.
Сегодня Петербург развивается как единое целое: новое жилищное строительство дополняется созданием социальной и транспортной инфраструктуры, а современные проекты сочетаются с бережным отношением к историческому наследию. Реализация этих задач требует слаженной работы всех участников строительного процесса, компетентности и стремления к высокому мастерству.
Конкурс «Строитель года» — это возможность отметить достижения отрасли, признать заслуги профессиональных команд и поделиться лучшими практиками. Благодаря прозрачной структуре проведения, объективной и независимой экспертной оценке, народному голосованию, активной поддержке со стороны правительства Санкт-Петербурга награда конкурса признана одной из престижнейших премий в строительной сфере, а само состязание за годы проведения стало доброй традицией Северной столицы.
Желаю всем участникам успехов, новых профессиональных достижений и реализации самых амбициозных проектов на благо развития нашего города!
Игорь Креславский, председатель Комитета по строительству:
— Уважаемые участники и гости конкурса «Строитель года — 2026»! Дорогие коллеги! От имени комитета по строительству Санкт-Петербурга рад приветствовать одно из самых авторитетных профессиональных событий нашего города. Конкурс «Строитель года» стал не просто доброй традицией, он превратился в важнейшую площадку, где профессиональное сообщество и горожане получают возможность увидеть и по достоинству оценить лучшие проекты, компании и специалистов, формирующих облик Северной столицы. В 2026 году конкурс вновь объединяет участников в одиннадцати номинациях. Восемь из них традиционно находятся в центре внимания экспертного жюри, в состав которого входят представители отрасли, органов власти и профессиональных объединений. Еще три номинации доверены самим петербуржцам, победителей в них определяет интернет-голосование. Такое сочетание профессиональной экспертизы и народного признания делает конкурс по-настоящему объективным и близким каждому жителю города. Строительный комплекс Петербурга демонстрирует впечатляющие результаты. Уже несколько лет подряд мы лидируем в стране по темпам создания социальной инфраструктуры. В планах на 2026 год — дальнейшее развитие комфортной городской среды, сохранение культурного наследия и реализация новых значимых проектов. И конкурс «Строитель года» — это не только подведение итогов, но и мощный стимул для дальнейшего движения вперед. Желаю всем участникам уверенности в своих силах, ярких и достойных проектов, а экспертам и горожанам — интересных открытий и справедливых решений. Пусть лучшие из лучших вновь подтвердят высокое звание строителя Петербурга!
Алексей Михайлов, председатель КГИОП:
— Дорогие петербургские строители, уважаемые коллеги! От имени коллектива КГИОП и от себя лично приветствую вас на страницах спецвыпуска, посвященного одному из самых престижных и ожидаемых профессиональных событий города,— конкурсу «Строитель года — 2026».
Санкт-Петербург — город с поистине уникальным историческим обликом. Мы ежедневно убеждаемся в том, что современное строительство и бережное отношение к наследию не только не исключают, но и дополняют друг друга. Именно поэтому особую признательность у нас вызывает наличие номинации «Лучший проект в области сохранения культурного наследия». Это важное свидетельство того, что застройщики и девелоперы все чаще берут на себя высокую ответственность за работу с объектами культурного наследия, применяя передовые инженерные и реставрационные технологии.
Конкурс «Строитель года», который проводится СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» с 2003 года, давно перестал быть лишь частью профессионального праздника. Сегодня это важнейшая площадка для диалога власти, бизнеса и горожан.
Судьба таких социально значимых номинаций, как «Лучший объект образовательного учреждения» или «Лучший проект благоустройства», доверена самим жителям города через открытое голосование. Это делает премию по-настоящему народной и подчеркивает открытость строительного комплекса перед петербуржцами.
Желаю экспертной комиссии продуктивной работы на предстоящем заседании, а всем участникам конкурса — сил и вдохновения для новых проектов, достойной оценки вашего труда. Пусть новые жилые комплексы, общественные пространства и отреставрированные памятники и дальше делают наш любимый город комфортным для жизни, сохраняя при этом его великую историю и неповторимую атмосферу.
Успехов вам, коллеги, и новых профессиональных побед во благо Санкт-Петербурга!
Павел Соколов, первый заместитель председателя КГА — главный архитектор Санкт-Петербурга:
— Дорогие друзья, уважаемые организаторы и участники конкурса «Строитель года»! За двадцать лет существования конкурс стал значимым профессиональным событием строительной отрасли нашего города и приобрел статус престижной премии. Он по праву считается старейшим и наиболее авторитетным смотром достижений петербургских строителей.
Санкт-Петербург — город с особым архитектурным кодом, где любое новое строительство начинается с тонкого и ответственного диалога с историей и контекстом территории. Поэтому перед отраслью стоит амбициозная задача: развитие через сохранение. Сейчас город переживает новый этап системного обновления и совершенствования качества городской среды. Важную роль в этом процессе играет комплексный подход к формированию нового жилого пространства при условии полной обеспеченности объектами инфраструктуры, синхронизации всех этапов строительства и последующего благоустройства общественных территорий. Драйверами выступают крупные инфраструктурные мегапроекты, реализация которых откроет совершенно новые долгосрочные возможности и перспективы для экономики и комфорта горожан. Учитывая такую динамику развития мегаполиса, конкурсная практика — отличный способ мониторинга уровня состояния строительного комплекса и реализации номинируемых проектов.
Особая ценность конкурса заключается в его двуединой природе: проекты оценивают как признанные эксперты отрасли, так и сами горожане в рамках открытого интернет-голосования. Ведь именно жителям Петербурга пользоваться его инфраструктурой, жить в новых домах, работать в офисах, посещать общественные пространства. Выбор горожан — это высшая оценка качества, удобства и человечности представляемых проектов.
Хочу особо подчеркнуть: какие бы передовые технологии, материалы или инструменты ни применялись, основу успешного проекта по-прежнему составляют творчество, талант и ответственность каждого специалиста — от рядового инженера до руководителя строительной компании. Уверен, что проекты, заявленные в этом году, займут достойное место в архитектуре Санкт-Петербурга.
Желаю организаторам успешного продолжения конкурсной истории, а всем участникам — вдохновения, реализации самых смелых замыслов и заслуженных побед!
Александр Вахмистров, координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, президент СРО А «Объединение строителей СПб»:
— Почти четверть века петербургский конкурс «Строитель года» является одним из самых ожидаемых профессиональных событий рынка недвижимости. Соревнование служит мощным стимулом для развития строительного комплекса города на Неве, поводом отметить лучших застройщиков, уникальные проекты, выдающиеся достижения топ-менеджеров отрасли, сделать публичными их имена и сохранить в строительной летописи Северной столицы результаты их добросовестной работы.
Сегодня перед нами стоят сложные задачи, для решения которых необходимы новые подходы, современные технологии и сильные профессиональные кадры. Конкурсное движение не только высвечивает сильнейших представителей отрасли, но и привлекает молодежь к строительным специальностям, способствует объединению строительного сообщества вокруг общих ценностей: ответственности, взаимного уважения, стремления к высоким достижениям.
За прошедшие годы неоднократно менялась экономическая ситуация в стране и вместе с ней, подстраиваясь под новые условия и новые требования, менялась и архитектура «Строителя года», состав номинаций и экспертных комиссий. В то же время с самого момента учреждения конкурс активно поддержало правительство города — еще в далеком 2006 году издав постановление, которое придавало профессиональному состязанию официальный статус. Благодаря составу жюри, в которое традиционно входят представители отраслевых комитетов Смольного, их независимой, но профессиональной оценке, а с недавних пор еще и обязательному участию в голосовании петербуржцев, премия признана одной из самых престижных в строительной сфере.
Так пусть этот замечательный конкурс еще долгие годы живет и развивается вместе с городом, волнуя номинантов и радуя победителей! Благодарю его организаторов и участников за талант и инициативу, за веру в свои силы и стремление к заслуженному признанию! Желаю новых ярких достижений и реализации самых амбициозных проектов!
"Стиль Строитель года 2026". Приложение №39от 12.11.2026, стр. 4