«Строитель года»: новые штрихи к портрету Петербурга
Ежегодный конкурс, объединяющий профессиональных участников строительного рынка с 2003 года, вошел в историю Северной cтолицы, став традицией в сфере девелопмента
«Строитель года» дебютировал в знаковый для Петербурга год — в 2003 году город на Неве отмечал свое 300-летие. Строители готовили Северную Венецию к юбилею, не жалея сил и совершая профессиональные подвиги. Отметить и по достоинству оценить эти успехи и был призван новый конкурс. Его бессменным организатором все эти годы выступала Ассоциация «Объединение строителей СПб».
Стратегия и тактика
Этот проект решал одновременно и тактические, и стратегические задачи: наградить компании, наилучшим образом выполнившие задачи, поставленные к юбилею правительством Санкт-Петербурга, и одновременно возродить интерес к профессиональным отраслевым состязаниям. В итоге трехсотлетний юбилей Северной столицы стал годом рождения крупнейшего профессионального соревнования, которое сегодня, спустя двадцать три года служит эффективным стимулом для компаний строить не только больше, но и качественнее.
«Строитель года» сумел привлечь внимание общественности и органов государственной власти к самым неординарным, перспективным, технологичным и архитектурно выразительным проектам на строительном рынке Петербурга. Он стал площадкой, где по объективным результатам и заслугам каждый год чествуют самых надежных застройщиков и наиболее эффективных топ-менеджеров отрасли.
«Золотой мастерок»
Главный приз конкурса получил название «Золотой мастерок». Первыми обладателями мастерка в номинации «Строитель года» последовательно с 2003 по 2005 год стали действующие в те годы вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров (сегодня президент СРО А «Объединение строителей СПб»), губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, представитель строительного бизнеса — экс-президент холдинга «Эталон — ЛенСпецСМУ» Вячеслав Заренков.
По итогам первого конкурса были вручены награды в 14 номинациях, охватывающих весь инвестиционно-строительный комплекс, от проектирования до страхования, а также структур, финансирующих строительство, и учебных заведений в сфере подготовки профессиональных кадров. Отдельная номинация была создана даже для отраслевой прессы. В состав экспертного совета вошли ведущие специалисты строительного рынка региона, представители органов госвласти и регионального профсоюза.
В число победителей конкурса первых лет вошли «Петротрест», «Группа ЛСР», «Адамант-строй», ЗАО «ССМО "ЛенСпецСМУ"», ОАО «Ленметрострой», СК «Петербургская недвижимость» (холдинг Setl Group), холдинг RBI, ЗАО «Строительный трест», ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», «Хонка-парк», Промстройбанк (реорганизован в банк ВТБ), СПб ГАСУ (ЛИСИ) и другие.
Городской статус
В июле 2006 года было издано постановление правительства Санкт-Петербурга №889 от 24.07.2006, благодаря которому «Строитель года» получил статус городского мероприятия. Таким образом, представители власти признали беспрецедентную роль строительного комплекса в становлении нового, современного, выразительного облика Северной столицы.
Конкурс развивался и менялся, отвечая на новые вызовы времени, откликаясь на актуальные требования и современные реалии. Менялось количество номинаций «Строителя года», звучали новые формулировки в их названиях. С 2021 года за лучшие проекты в области благоустройства, зеленого строительства, сохранения культурного наследия и ряда других стали голосовать не только эксперты отрасли, но и петербуржцы, жители города, тем самым давая застройщикам ориентир для дальнейшего развития. Такой формат, с одной стороны, дает возможность петербуржцам высказать свое мнение о лучших, с их точки зрения, проектах, реализованных за последнее десятилетие. С другой — позволяет получить оценку профессионалов рынка и представителей органов госвласти и поощрить наиболее достойные организации строительного комплекса.
Компании, которые достигли наивысших результатов в работе и внесли значительный вклад в развитие рынка недвижимости всего Санкт-Петербурга, становились победителями. Улучшая инвестиционный климат города, развивая его как один из крупнейших мегаполисов мира — с высоким уровнем жизни, комфорта и безопасности, они заслуживают признания своих успехов со стороны профессионального строительного сообщества и жителей города на Неве.
Выбор экспертов и голос горожан
Благодаря прозрачной структуре проведения, объективной и независимой экспертной оценке, народному голосованию, активной поддержке со стороны правительства Санкт-Петербурга награда конкурса заслуженно считается одной из самых престижных в строительной сфере, а сам конкурс стал значимой городской традицией.
«Строитель года — 2026» проводится в 11 номинациях, которые традиционно разделены на две группы: выбор экспертного жюри и выбор горожан.
Комиссия из экспертов строительной отрасли, представителей органов власти и профессиональных организаций определяет путем открытого очного голосования победителей в следующих номинациях: «Компания года», «Топ-менеджер года», «За заслуги перед строительной отраслью», «Лучший проект в области сохранения культурного наследия», «Работодатель года», «Лучшая компания в сфере строительства жилья комфорт-класса», а также «Лучшая компания в сфере строительства жилья премиум-класса» и «Лучшая компания в сфере строительства апартаментов».
Жители Петербурга высказывают свое мнение через интернет-голосование на портале «Фонтанка.ру», выбирая своих фаворитов в номинациях «Лучший объект образовательного учреждения», «Лучший проект благоустройства» и «Лучший проект градостроительной интеграции».
По актуальному регламенту претенденты могут выдвигаться как самостоятельно, так и по инициативе экспертов и профессионального жюри. К участию приглашаются компании и специалисты отрасли, реализовавшие заметные проекты. Подведение итогов и церемония награждения состоятся 12 ноября 2026 года.
"Стиль Строитель года 2026". Приложение №39от 12.11.2026, стр. 3