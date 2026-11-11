«Строитель года»: новые штрихи к портрету Петербурга

Конкурс развивался и менялся, отвечая на новые вызовы времени, откликаясь на актуальные требования и современные реалии. Менялось количество номинаций «Строителя года», звучали новые формулировки в их названиях. С 2021 года за лучшие проекты в области благоустройства, зеленого строительства, сохранения культурного наследия и ряда других стали голосовать не только эксперты отрасли, но и петербуржцы, жители города, тем самым давая застройщикам ориентир для дальнейшего развития. Такой формат, с одной стороны, дает возможность петербуржцам высказать свое мнение о лучших, с их точки зрения, проектах, реализованных за последнее десятилетие. С другой — позволяет получить оценку профессионалов рынка и представителей органов госвласти и поощрить наиболее достойные организации строительного комплекса.