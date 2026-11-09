На Ставрополье изменят правила выплат семьям погибших при исполнении служебных обязанностей

Изменения затрагивают выплату супруге или супругу ветерана, не вступившим в повторный брак, а также его родителям. В новой редакции перечисляются случаи гибели при исполнении обязанностей в составе отрядов самообороны Дагестана, по контракту о пребывании в добровольческом формировании, при содействии выполнению задач Вооруженных сил РФ и участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований и органов ДНР и ЛНР. Право на выплату также связывается со смертью вследствие ранения, травмы, увечья или контузии, полученных при исполнении таких обязанностей.