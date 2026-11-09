На Ставрополье изменят правила выплат семьям погибших при исполнении служебных обязанностей
В Ставропольском крае уточнят перечень обстоятельств, при которых супругам и родителям погибших ветеранов боевых действий положена ежемесячная денежная выплата. В него включат исполнение не только военных, но и служебных обязанностей, в том числе в добровольческих формированиях и при содействии выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Это предусмотрено законом Ставропольского края, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Изменения затрагивают выплату супруге или супругу ветерана, не вступившим в повторный брак, а также его родителям. В новой редакции перечисляются случаи гибели при исполнении обязанностей в составе отрядов самообороны Дагестана, по контракту о пребывании в добровольческом формировании, при содействии выполнению задач Вооруженных сил РФ и участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований и органов ДНР и ЛНР. Право на выплату также связывается со смертью вследствие ранения, травмы, увечья или контузии, полученных при исполнении таких обязанностей.
Закон уточняет условия предоставления ежемесячной денежной компенсации части стоимости санаторно-курортной путевки. Вместо общей формулировки о военнослужащих в ней будут указаны граждане, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий. В эту категорию включаются проходившие службу по призыву, по мобилизации или в добровольном порядке по контракту, если они не получают страховую пенсию по старости либо пенсию за выслугу лет.
Отдельные уточнения касаются ежегодной выплаты на приобретение школьной одежды детям погибших ветеранов боевых действий. В соответствующие положения добавляются случаи смерти при исполнении служебных обязанностей, а не только военной службы. Кроме того, в региональном законодательстве уточняется порядок назначения компенсации части стоимости обучения детей погибшего или умершего участника специальной военной операции. В круг получателей включаются также его пасынки и падчерицы.
Основная часть поправок вступает в силу на следующий день после официального опубликования закона. Для отдельных положений установлены сроки с 1 января 2027 года и с 1 января 2028 года.