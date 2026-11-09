Налог для бизнеса на упрощенной системе в Петербурге могут повысить вдвое
Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность отменить льготную ставку по упрощенной системе налогообложения для большинства предприятий. В этом случае налог по схеме «доходы минус расходы» для компаний, которые сейчас платят 7%, может вырасти до 15% с 1 января 2027 года. Об этом сообщает «Фонтанка».
Поправки в городской закон о налогах и сборах планируют обсудить 9 ноября на совместном заседании бюджетно-финансового комитета и комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания. По информации издания, инициатива предполагает отмену условий, позволяющих применять пониженную ставку. Сейчас для этого компаниям необходимо иметь соответствующий основной вид деятельности, не допускать задолженности перед бюджетом и соблюдать требования к уровню средней зарплаты сотрудников.
Льготный режим, вероятно, сохранят для аккредитованных IT-компаний и малых технологических предприятий. Для них предлагается оставить ставку 1% от доходов и 5% при расчете налога с разницы между доходами и расходами.
Упрощенную систему налогообложения в Петербурге используют около 280 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Пониженную ставку 7% применяют чуть более 100 тыс. налогоплательщиков. В проекте бюджета Петербурга на 2027 год поступления от УСН запланированы на уровне 120,7 млрд руб. Это примерно на 7% больше показателя первоначальной версии бюджета на 2026 год и на 19% выше суммы, предусмотренной его скорректированной редакцией.