Налог для бизнеса на упрощенной системе в Петербурге могут повысить вдвое

Упрощенную систему налогообложения в Петербурге используют около 280 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Пониженную ставку 7% применяют чуть более 100 тыс. налогоплательщиков. В проекте бюджета Петербурга на 2027 год поступления от УСН запланированы на уровне 120,7 млрд руб. Это примерно на 7% больше показателя первоначальной версии бюджета на 2026 год и на 19% выше суммы, предусмотренной его скорректированной редакцией.