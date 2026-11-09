Челябинца будут судить за передачу карты мошенникам

По версии следствия, в августе 2025 года горожанин получил предложение в мессенджере от неизвестного забрать у другого человека банковскую карту и платежный стикер. Понимая, что с помощью этого злоумышленники смогут перевести похищенные у обманутых граждан деньги, он согласился. Карту использовали для хищения средств у жительницы Пермского края. Кроме того, в ноябре прошлого года горожанин по просьбе неизвестного за вознаграждение с помощью чужого телефона снял в банкомате 500 тыс. руб., чтобы передать их мошенникам.