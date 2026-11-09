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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Южный Урал

Челябинца будут судить за передачу карты мошенникам

Прокуратура Еткульского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Челябинска. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (ч. 5, ч. 6 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, в августе 2025 года горожанин получил предложение в мессенджере от неизвестного забрать у другого человека банковскую карту и платежный стикер. Понимая, что с помощью этого злоумышленники смогут перевести похищенные у обманутых граждан деньги, он согласился. Карту использовали для хищения средств у жительницы Пермского края. Кроме того, в ноябре прошлого года горожанин по просьбе неизвестного за вознаграждение с помощью чужого телефона снял в банкомате 500 тыс. руб., чтобы передать их мошенникам.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Виталина Ярховска